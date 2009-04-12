Vodafone aboneleri 14 bin fidan dikti

Vodafone çalışanları, e-faturaya geçen aboneleri adına ÇEKÜL ile beraber 14 bin fidan dikti.



Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket çalışanlarının, e-faturaya geçen aboneleri adına 14 bin fidan dikmek için Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın (ÇEKÜL) Alanya'daki "7 Ağaç Ormanları" alanında düzenlenen dikim şenliğine katıldığı belirtildi.



Dikim alanında, "Vodafone Müşterileri Hatıra Ormanı" oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, ormanın, e-faturaya geçen aboneler sayesinde büyümeye devam edeceği kaydedildi.



Açıklamada, ÇEKÜL ve Alanya Kaymakamlığı tarafından düzenlenen dikim şenliğine katılan Vodafone yetkililerinin, e-fatura uygulamasıyla Vodafone abonelerinin aynı zamanda faturalarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşacaklarını vurgulayarak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak amacıyla hayata geçirdikleri bu projeyle, aboneleriyle birlikte doğaya olan borçlarını geri ödediklerinin altını çizdikleri belirtildi.



Dikim şenliğinde konuşan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in de ÇEKÜL olarak Türkiye'nin en geniş sivil katılımlı ağaçlandırma girişimlerinden biri olan "7 Ağaç Ormanları"' projesini 16 yıldır sürdürdüklerini ifade ettiği açıklamada, abonelerin e-mail adresi bildirmeden de e-fatura abonesi olabildiği belirtilirken, faturalarını www.vodafone.com.tr adresindeki My Vodafone üzerinden görüntüleyebildikleri kaydedildi.

