VKV Ödülü 'Hocaların Hocası' Nermin Abadan Unat'a verildi

T24 - Vehbi Koç Vakfı’nca bu yıl eğitim alanında verilen 11. Vehbi Koç Ödülü’ne "Hocaların Hocası" olarak tanınan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat layık görüldü.

Törende konuşan Mustafa Koç, ödülün eğitim alanında verilmesinin önemli olduğunu belirterek, 21. yüzyılda kalkınmışlığın göstergesinin yeni fikir ve teknolojiyi geliştirmek olduğunu kaydetti.

Koç, hem ülkeler hem de şirketler nezdindeki yarışta, rekabetçilik unsurlarının nitelikli insan gücü, entelektüel sermaye, girişimcilik ve yaratıcılık olduğunu ifade ederek, "Küreselleşme ile birlikte daha bilgili, donanımlı, yetenekli, hem yerel hem de küresel değer ve davranış kalıplarıyla donanmış bireylere duyulan ihtiyaç artmaktadır" diye konuştu.

Yeni küresel ekonominin gerektirdiği beceri ve donanımın Türkiye’nin genç nüfusuna kazandırılmasının yolunun eğitim ve öğretimden geçtiğini anlatan Koç, kaliteli eğitim, eğitime erişim ve eğitimde eşitliğin, Türkiye’nin en önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

Koç, her yıl World Economic Form tarafından yayınlanan ve ülkenin rekabetçiliğini ele alan The Globel Competitiveness Report’a göre Türkiye’nin 142 ülke arasından 59. sırada yer aldığını belirterek, "Ancak eğitimle ilgili sıralamalarda çok daha geride kaldığımızı görüyoruz. Eğitim kalitesinde 94. sırada, matematik ve bilim alanında 103. sırada, işletme okullarının kalitesinde 110. sırada, öğretmenlerimizin eğitiminde 86. sırada, kadınların iş gücüne katılma oranında ise 133. sırada olduğumuzu görüyoruz. Aynı reportta ülkemizin rekabetçiliği önündeki engellerden biri olarak çalışan il gücünün eğitim seviyesinin yetersizliği ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Koç, Vehbi Koç Vakfı’nın 43 yıllık geçmişinde en büyük maddi katkıları eğitim alanında yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Rahmetli dedem Vehbi Koç, Türkiye’nin en önemli sorununun eğitim olduğuna, ülkenin kalkınma ve demokrasi anlayışının, ancak iyi eğitilmiş insan gücüyle elde edilebileceğine inanıyordu. Bu sebeple, Vehbi Koç Vakfı’nın en öncelikli sosyal yardımları eğitim amaçlı olmuştur. Vakfımız verdiği burslar, kurulan ve destek verilen okullarla, kendine güvenen, yaratıcı ve bağımsız bireyler yetişmesini hedeflemektedir.

8 yıllık eğitime destek vermek amacıyla, Türkiye’nin değişik bölgelerinde inşa edilen Vehbi Koç İlköğretim Okulları, devlet okulları arasında önemli bir örnek teşkil etmektedir. 1993 yılında kurulan Koç Üniversitesi, bugün ülkemizin gözde üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Koç Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yüzde 60’ı burs imkanlarından faydalanmaktadır. Koç Özel İlköğretim Okulu ve lisesi Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını ve uluslararası Bakalorya programlarını uygulamanın yanı sıra ezberden uzak, düşünmeye, kendini ifade etmeye yönelik bir eğitim, hizmet anlayışından hareketle tüm öğrencilerini çok geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmektedir."

Koç, "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesi kapsamında Vehbi Koç Vakfı’nın, 8 bin meslek lisesi öğrencisine burs verdiğini ve gençlerin kişisel ve kariyer gelişimine çeşitli programlarla destek olduğunu kaydetti.

"Eğitimdeki yaraları sarmaya bir nebze de destek olmak amacıyla Van’da Vehbi Koç Vakfı ile öğretmenlerimizin ikamet edebileceği çağdaş bir lojman tesisi yapacağız" diyen Koç, "Bizler Koç Topluluğu olarak ilk günden bu yana Van’ın yeniden kalkınması sürecine desteğimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz depremde çok sayıda eğitimcimizi de ne yazık ki kaybettik. Lojman tesisinin temelini çok yakın bir zamanda atacağımızı da bu anlamlı gecede sizlere iletmek istiyorum" diye konuştu.

Unat

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat da, 11. Vehbi Koç Ödülüne layık görülmekten ötürü onur duyduğunu belirterek, şunları aktardı: "Ben esas itibariyle hayatım boyunca ne yaptım? Türkçe’yi 14 yaşında öğrenmiş bir insanım. Elimden geldiği kadar uluslararası alanda üretilen bilgileri Türk gençliğine aktarmayı kendime hayat vazifesi gördüm. Artık 90 yaşını aştım, ancak lisansüstü eğitim verebiliyorum. Eğitim verebilmek çok muazzam bir duygu. Eğitim felsefesi de insanı yücelten bir şey. Bilgi ile donanmış ve zihinsel yetenekleri ile kendine göre bir yol çizebilmiş insanları yetiştirebilmek kadını ve erkeği eşit yurttaş haline getirmek benim vizyonumda tuğla üstüne tuğla koymak anlamına geliyor."

Prof. Dr. Unat, Vehbi Koç Vakfının eğitime bu kadar önem vermesinin kendi hayat felsefesine bire bir uyduğunu ifade ederek, "Şükranlarımı sunuyorum.

Eğitim bugün ne kadar gerekli ise, gelecekte daha da çok gerekli olacak" dedi.

Hocaların hocası

Babası Bosna Hersek’ten İzmir’e göç eden bir aileden, annesi ise Avusturya – Macaristan imparatorluğuna mensup bir aileden gelen Nermin Abadan Unat, 1921 yılında Viyana’da doğdu. 10 yaşına kadar ailesi ile Viyana’da ve bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra babasının ölümü üzerine annesi ile Budapeşte’ye giden Unat, maddi sıkıntılar nedeniyle Avrupa’da okuyamayacağını anlayınca, 14 yaşında kendi başına Budapeşte’deki Türk sefaretine başvurup, sefaret tarafından sağlanan bir göçmen pasaportu ve üçüncü sınıf tren bileti ile hiç Türkçe bilmeden İstanbul’a geldi.

Unat, Sirkeci Garı emniyet müdürünün himayesinde vapurla İzmir’e giderek, burada akrabalarının evlerinde kaldı. Birçok zorluklar yaşadıktan sonra İzmir Kız Lisesi’ne giren Unat, Türkçe öğrenip liseyi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Unat, ABD’ye Fulbright bursuyla giderek yüksek lisans yaptı.

Daha sonra Unat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini aldı. Böylece, Nermin Abadan Unat, kendisi hakkında yazılmış bir biyografide ifade edildiği gibi, "Dinini, milletini, yurdunu kendi seçmiş ve kendi yaşamını kendi çabasıyla kurmuştur" değerlendirmesine hak kazandı.

Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında çok sayıda bilimsel kitap ve makalesi yayınlanan Unat, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin kurucularındandır.

Unat, Almanya ve Amerika’da misafir profesör olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilk kadın doçenti, ilk kadın profesörü, ilk kadın kürsü kurucusu Unat, yılarca Türkiye’yi Avrupa Konseyi’nde temsil edip, kadın hakları savunuculuğu yaptı.

Öte yandan törende, kendileri de TEV bursuyla Londra’ya gönderilen Özcan ve Birsen Ulucan kardeşler bir piyano keman dinletisi sundu.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’in rahatsızlığından dolayı gelemediği törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç ailesinin üyelerinin yanı sıra, sanat, iş, medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.