Vizyonda bu hafta hangi filmler var?

15 Temmuz 2016 itibarile vizyona girecek filmler arasında; ' Soygun', 'Şimdi Nereyi İşgal Edelim?', 'Simülasyon', 'Aşk Uğruna', 'Sultan', 'Ben Salvador Değilim' ve 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma' bulunuyor.

Aşk Uğruna

Başrollerinde Kristen Stewart ve Nicholas Hault'un yer aldığı bilim-kurgu ve dramın harmanlandığı "Aşk Uğruna" filminin yönetmenliğini Drake Doremus üstlendi.

Tüm duyguların yasak olduğu bir dünyada birbirlerine aşık olan ve artık hayatları tehlike altında bulunan iki genç arasındaki ilişki üzerine kurulan film, dünyada ölümcül bir hastalıkla mücadele eden insanlığın her şeyden izole edilmiş yepyeni bir ortamda yaşamlarını konu alıyor.

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

Türkçe seslendirmesini Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın gerçekleştirdiği Buz Devri serisinin 5. filmi "Buz Devri 5: Büyük Çarpışma"da efsane karakterler Sid, Manny ve Diego'nun yeni maceraları izlenebilecek.

Şimdi Nereyi İşgal Edelim?

"Benim Cici Silahım", "Hasta" ve "Fahrenheit 9/11" gibi tüm dünyada ses getirmiş ünlü ve beğenilen belgesel filmlerin Oscar ödüllü tanınmış yönetmeni Michael Moore, ilk gösterimi 2015'te Toronto Film Festivali'nde yapılan yeni belgeseli "Şimdi Nereyi İşgal Edelim?" ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

Finlandiya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri "işgal ederek" Amerika'nın sosyal ve ekonomik problemlerine çare aramayı amaçlayan ABD'li yönetmen, yeni belgeselinde bu kez "madem biz Amerikalılar işgal etmeyi alışkanlık haline getirdik, o halde Avrupa'yı da işgal edip oradaki güzel şeyleri de sahiplenelim" diyor.

Yönetmenin tek kişilik bir ordu olarak Avrupa'ya yaptığı çıkarmaların üç kuralı var. Kimseye ateş etmeyecek, petrol yağmalamayacak ve tüm Amerikalıların yararına bir şeyle geri dönecek.

Ben Salvador Değilim

Reza Maghsoodi'nin yönettiği filmde Yekta Naser, Carol Vidotti, Reza Attaran ile Rivaldo Ferreira gibi oyuncular rol aldı.

İran-Brezilya ortak yapımı komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"Naser orta yaşlı evli bir öğretmendir. Bir gün bulduğu para dolu çantayı sahibine beklemeden iade eder. Paranın sahibi Naser'e para ödülü gönderir ama Naser onu da iade eder ve bunun ardından bir televizyon kanalı onu ve eşini programa konuk eder. Ardından bir de Brezilya seyahati kazanırlar. Ancak kültür farkı nedeniyle huzursuz olurlar. Orada tanıştığı Angela adlı kadın ise Neser'i eski sevgilisi Salvador sanmaktadır."

Simülasyon

Morfydd Clark, Chris Obi, Max Deacon ile Adriana Randall'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Charles Barker bulunuyor.

Oyuncularının, son teknoloji ile donatılarak hazırlanmış kıyafetleri ve ekipmanları sayesinde tamamen oyun dünyasına girerek tek çıkışın kazanmak olduğu bir bilim kurgu ve aksiyon sunduğu film, sanal gerçeklikte çığır açan yeni bir savaş oyununu beyaz perdeye yansıtacak.

Soygun

Julien Leclercq'un yönettiği ve Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi, Jean-Philippe Puymartin ile Kahina Carina'nın oynadığı "Soygun" izleyiciyle buluşuyor.

Gerçekçi silahlı sahnelerinin insanları tedirgin edeceği düşünüldüğünden Fransa'da gösterimi ertelenen gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Yanis ve çetesi için her şey yolunda gitse de yine de bir huzursuzluk vardır. Yanis'in kardeşi Amine, büyük bir soygunda kullanılan silahtan kurtulmak yerine onu satar. Ancak silahı bir uyuşturucu çetesi almıştır ve silah yüzünden başları derde girince, Yanis'i onlar için bir soygun yapmak zorunda bırakırlar. Soygundan sonra Yanis çaldıkları milyonlarca dolar değerindeki uyuşturucuyla ilgilenmese de bu çeteyle yeniden iş yapmak zorunda kalacaktır."

Sultan

Ali Abbas Zafar'ın yönettiği filmin başrollerinde Salman Khan, Marko Zaror, Anushka Sharma ile Randeep Hooda oynuyor.

Hindistan'ı olimpiyatlarda temsil etmenin hayalleriyle yaşayan yerel bir güreşçi şampiyonu Sultan Ali Khan'ın ve yine Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa isimli genç kızın hikayesini merkezine alan "Sultan" filminde, iki yerel güreş efsanesinin karşı karşıya gelmesi ve ikili arasında tomurcuklanan aşk konu ediliyor.