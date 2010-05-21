Vizyona giren filmler

T24 - Sinemaseverler, bu hafta 2'si Türk 5 yeni filmle buluşacak.





'Ayrılık'



Vizyona bugün giren filmlerden Feo Aladağ'ın yönettiği, başrollerinde Sibel Kekilli, Tamer Yiğit ve Nursel Köse'nin yer aldığı ''Ayrılık - Die Fremde'', ''60. Berlin Film Festivali''nde izleyici karşısına çıktı. Filmde, ''Umay'' adlı türbanlı bir genç kadının koca şiddetiyle karşılaşıp daha önce yaşadığı Berlin'e dönmesi, ancak ailesinin şereflerini lekelediği gerekçesiyle genç kadını dışlamasıyla gelişen olaylar anlatılıyor.





'Bahtı Kara'



Theo Patterson'un yönettiği ''Bahtı Kara'' adlı filmde ise başrolleri Yeşim Ceren Bozoğlu, Haktan Pak, Kamer Çelenk paylaşıyor. Filmde, yıllar önce eşi Gül'ü kaybeden, el attığı hiçbir işte tutunamamış, bu nedenle lise son sınıfa giden oğlu Burak'a iyi bir baba olamamış Adnan'ın hikayesi konu ediliyor.





'Çılgın Bir Gece'



Yönetmenliğini Shawn Levy'nin yaptığı ''Çılgın Bir Gece'' adlı filmin başrollerini de William Fichtner, Steve Carrell ve Tina Fey paylaşıyor. Filmde akşam yemeği ve film izleyerek geçen gecelerinin rutininden sıkılan bir çiftin hikayesi işleniyor.





'Elm Sokağında Kâbus'



1980'li yılların kült korku filmi ''Elm Sokağında Kabus''un 2010 versiyonunu ise Samuel Bayer yönetiyor. Başrollerini Thomas Dekker, Kellan Lutz'un paylaştığı filmde, ''Freddy Krueger'' karakterini ''Watchmen'' adlı filmde ''Rorshach'' karakterini oynayan Jackie Earle Haley canlandırıyor. Los Angeles'taki bir mahallede gençlerin anlaşılmaz bir şekilde ölmesiyle başlayan filmde, gençlerin parmaklarında jilet keskinliğinde bıçakları olan korkunç bir adamın bulunduğu kabuslarla uyurken canlarını alması konu ediliyor.





'Pers Prensi: Zamanın Kumları'



Bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan ''Pers Prensi: Zamanın Kumları'' adlı filmin ise yönetmenliğini Mike Newell yaparken, başrollerini Alfred Molina, Toby Kebbell ve Reece Ritchie paylaşıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: ''Haylaz bir prens olan Prens Dastan, istemeden de olsa gizemli bir prensesle güç birliği yapar. Birlikte, zamanı tersine çevirebilen zamanın kumlarını açığa çıkarabilecek ve sahibinin dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan eski bir hançeri korumak üzere karanlık güçlere karşı bir yarış içine girerler.''





