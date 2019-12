Vizyona giren filmler

T24 - Bu hafta 6 yeni filmin gösterime girdi.





Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? (How to Train Your Dragon)



“Şrek”, “Madagaskar” ve “Kung Fu Panda”yı sunan stüdyodan, “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin”. Cressida Cowell’ın kitabına dayanan ve iri yapılı Vikingler ve vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçen bu aksiyon komedide, ejderha öldürmenin kahramanlıkla bir tutulduğu kabile geleneğine pek uygun olmayan genç Vikingli Hıçkıdık’ın hikâyesi anlatılıyor.





Gözlerindeki Sır (The Secret In Their Eyes / El secreto de sus ojos)



Usta yönetmen Juan Jose Campanella bir sorgu müfettişiyle bir hakimin, kendilerini 25 yıla yayılan bir kovalamacanın içinde buluşunu anlattığı GÖZLERİNDEKİ SIR'da gizem, gerilim ve romantizmi harmanlayan olağanüstü bir öykü kurguluyor. Sene boyunca 30’un üzerinde ödül toplayan ve en son olarak En İyi Yabancı Film Oscar’ını alan film şimdiden imdb’nin meşhur top 250 listesine girmiş durumda.





H II: Katliam (Halloween II)



Rob Zombie’nin yönettiği ve Sheri Moon Zombie, Chase Wright Vanek, Scout Taylor - Compton ile Brad Dourif’in oynadığı "H II: Katliam" (Halloween II), Tiglon Film dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor. Tahmin edileceği gibi yine korku dolu anlar izleyicileri bekliyor. Devam filminde Michael Myers terör estirmeye devam ediyor.





Kapımdaki Casus (The Spy Next Door)



Bob Ho (Jackie Chan), Poldark adındaki bir suçluyu yakalamak için CIA ile işbirliği yapan Çinli bir casustur. Casusluğu ithalatçı maskesiyle örten Bob, bir yandan üç çocuklu bekar bir anne olan komşusu Gillian (Amber Valetta) ile flört etmektedir. Poldark’ı yakaladıktan sonra Bob emekli olur ve artık tek isteği Gillian ile bir hayat kurabilmektir. Ancak Gillian’ın çocukları ona hala ısınamamışlardır.





Ödül Peşinde (The Bounty Hunter)



Ödül avcısı Milo Boyd (Gerard Butler), gazeteci olan ve bir cinayetin sanığı olarak aranmakta olan eski karısının peşine düştüğünde, hayalindeki işi kaptığını düşünmektedir. Eski karısı Nicole Hurley’i (Jennifer Aniston) yakalayıp adalete teslim etmek istediğindeyse, bir cinayeti örtbas etme işine bulaştıklarını fark ederler.





Siyah Beyaz



Ankara’da 25 yıldır yaşamını sürdüren Siyah Beyaz Sanat Galerisi ve Bar, ünlü oyuncuların rol aldığı bir filmle beyazperdeye taşınıyor.



Fırtınalı bir hayat yaşamış ama 70 yaşına gelmesine karşın hala durulmamış, ideallerine bağlı bir ressam (Tuncel Kurtiz); kalp krizi geçirdikten sonra işini bırakan, sümüklü böcek besleyip sakin bir yaşam sürmeye çalışan bir avukat (Erkan Can); mesleğini yapmaktan sıkılmış, üstüne bir de karısı tarafından terk edilmiş bir doktor (Nejat İşler); hayata karşı tek başına direnen, yalnızlığı bir yaşam tarzı haline getirmiş bir iş kadını (Şevval Sam); Siyah Beyaz da onların sığınabilecekleri son liman… Barın sahibiyse kimseye taviz vermeyen, sinirli, alıngan ama dünya tatlısı bir insan olan Faruk (Taner Birsel)...