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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler

Sinemaseverleri bu hafta 4 yeni film bekliyor...

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Sinemaseverleri bu hafta 4 yeni film bekliyor. Louis Letterier'in yönettiği bilgisayar oyunu uyarlaması Titanların Savaşı, Diyarbakırlı çocukları anlatan Min Dit, Kamil Aydın'ın yönettiği Herkes mi Aldatır? ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dr. Parnassus bu hafta vizyona giren filmler...


Titanların Savaşı (Clash of the Titans)

Sinemaseverleri mitolojik bir dünyada destansı bir aksiyon ve maceraya sürükleyen, 3 boyutlu olarak da sunulan “Titanların Savaşı”, tanrıları daha da görkemli, canavarları daha korkunç bir hâle getirerek, izleyicileri Perseus’un yolculuğuyla birlikte mitoloji aleminin derinliklerine çekiyor.


Min Dît

Diyarbakır’da çekilen ve çatışmalı dönemde anne babasını kaybeden iki çocuğun dünyasını konu alan “Min Dît” isimli Kürtçe film, dünya prömiyerini San Sebastian Film Festivali’nde yaptı, birçok uluslararası ve ulusal festivalde yer aldı.


Dr. Parnassus (The Imaginarium of Doctor Parnassus)

The Imaginarium of Doctor Parnassus günümüzde geçen bir fantastik ahlak hikayesidir. İzleyicilere, ışık ile eğlence ya da karanlık ve kasvet arasında seçim yapma konusunda karşı koyulmaz bir fırsat sunan gezgin bir gösteri olan olağanüstü ‘Imaginarium’un ve Dr Parnassus’un hikayesini anlatmaktadır.


Herkes mi Aldatır?

Evli ama tipinden beklenmeyecek kadar çapkın bir adam! Zengin ve yakışıklı kocası tarafından sürekli aldatılan mutsuz ve öfkeli bir kadın! Bu iki insanın yolları farklı sebeplerden dolayı, bir gece aynı otelde kesişir.


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