Vizyona giren filmler

Bu hafta gösterime giren ‘Gizemli Yolculuk’ (Viaggio Segreto), ünlü yönetmen Emir Kusturica’yı kamera önüne koymasıyla ilgileri üzerine çekecek gibi görünüyor.



Filmde Alessio Boni, Donatella Finocchiaro, Valeria Solarino, Claudia Gerini ve Marco Baliani de yer alıyor. Şık tarzıyla tanınan Roberto Ando’nun yönettiği, Josephine Hart’ın polisiyesinden uyarlama ‘Gizemli Yolculuk’ta Emir Kusturica, kız arkadaşı Ale’ye düğün hediyesi olarak bir villa alma hazırlığındaki bir ressamı canlandırıyor. Ne var ki işin ilginci, Ale ve erkek kardeşi bu evde annelerinin öldürülüşüne tanıklık etmiş olmaları.



Bu da Türkler’den bir bayram filmi



İşte size bayram tatillerinde görmeye alışageldiğimiz bir film. Bu bayram da Murat Aslan’ın yönettiği ve hemen hemen Maskeli Beşler kadrosuyla çekilen ‘Türkler Çıldırmış Olmalı’ vizyona giriyor. Peker Açıkalın, Önder Açıkbaş, Durul Bazan ve Erdal Tosun’lu film Türkiye’nin zengin bir işadamının, ailesiyle gittiği Güney Afrika’da Somalili korsanlar tarafından kaçırılmasıyla başlıyor. Aileyi kurtarmak için, uluslararası ilişkiler gözetilerek profesyonel bir askeri birlik yerine, illegal bir tim gönderilmesiyle işin seyri değişiyor. Çünkü illegal yollardan gönderilen görevliler, şartlı tahliye anlaşması yapılmış hükümlülerden.



Neşeli Hayat



Neşeli Hayat" Noel Baba olarak çalışan Rıza'nın ve çevresinin başından geçen komik ve hüzünlü öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Filmde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin ve Ersin Korkut rol alıyor. Geri kalan rollerin büyük bölümünü yine BKM Mutfak Oyuncuları oluşturdu. Mutfağın yirmi beş kişilik kadrosu rolleri çeşitli ağırlıklarla paylaşıyorlar. Onlara Sinan Bengier, Rıza Akın, Erdal Tosun, Cezmi Baskın, Caner Alkaya, Ayberk Atilla, Celal Tak, Fatma Murat eşlik ediyor.