Vizyona giren filme F tipi sansür

19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerine yönelik olarak yapılan "Tufan Operasyonu" ya da kamuoyunda bilnen adıyla "Hayat Dönüş Operasyonu"nu anlatan film bu hafta vizyona girdi. Ancak 'F tipi film' afişlerini asılmasına izin verilmiyor, bazı illerde ise sinemaların tehdit ediliği belirtiliyor.

Milliyet gazetesi yazarı Pelin Batu, filme yönelik keyfi uygulamaları köşesinde dile getirdi. Batu'nun yazısından bir bölüm şöyle:

‘F Tipi Film’in afişi gereken tüm ücretler ödenmesine rağmen Ulaşım AŞ., metro ve tramvaylara asılmıyor. Samsun’daysa filmi gösterecek salon tehdit edildi.

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Önce filmin afişlerini asanlar gözaltına alındı. İnanabiliyor musunuz? Adamcağızlar işlerini yaparlarken film “tehlikeli” bulunduğu için içeri alındılar. Sonra, Ulaşım AŞ, metro ve tramvaylara afişleri asmadı. Tüm ücreti almalarına rağmen. Parayı al ama sonra asma. Güzel iş.

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En sonunda da Samsun’da filmi gösterecek salon, malum aşırı sağcılar ve polis tarafından tehdit edildi. Bu da oldu. Sonuç? Sinema salonu filmi göstermekten vazgeçti.

Sevgili okurlar, bir filmden bahsediyoruz. Üstelik, birbirinden değerli on yönetmen tarafından çekilmiş , insani bir soruna değinen, bize bilmediğimiz ve belki de düşünmekten pek hoşlanmadığımız bir dünyayı getiren bir film. “Onlar suçlu, biz değil” konformizmimizi sallayacak, bizleri konforlu sinema salonlarımızda zorlayacak bir film bu.

Tabii film bu yüzden rahatsız etmiyor. Grup Yorum tarafından projelendirildiği için başlamadan sansüre, saldırıya uğruyor.

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Grup üyelerine toplamda 110 yıl hapis cezası isteniyor; kimi içerde, kimi ev hapsinde ezilmeye çalışıldı, solistlerinin kulağı patlatıldı. O yüzden de filmin başına gelenlere çok da şaşırmıyorum. Ne yazık ki şaşırmıyorum.

Mamafih, siz istediğiniz kadar pataklayın, sansürleyin fark etmez. Onlar şarkılarını söylemeye, filmlerini çekmeye devam edecekler. Çünkü biliyorlar, “halkın en büyük silahı türkülerdir.”