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Politika

Vizesiz AB 15 Temmuz​ nedeniyle askıda, süreç nasıl işleyecek?

Üst düzey bir yetkili anlaşmanın 2017’ye kalamayacağını söyledi

03 Ekim 2016 11:37

Bu ay yürürlüğe girmesi gereken AB’ye vize serbestisi uygulamasının, düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle askıda kaldığı belirtildi. Üst düzey bir yetkili, anlaşmanın 2017’ye kalamayacağını belirterek "Çöker demiyorum, yeniden oturup konuşmak gerekir; uygulanmamış anlaşma olur" diye konuştu.

Türkiye, 15 Temmuz kalkışmasının ardından başta terör tanımı olmak üzere AB ile anlaşma sağlanan vize serbestisine karşılık mülteci anlaşmasının 2017’ye kalmasına karşı. Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anlaşmanın normalde bu ay yürürlüğe gireceğini anımsatarak “Kendileri bilirler...” derken, üst düzey bir yetkili de anlaşmanın 2017’ye kalamayacağını söyledi:
“Çünkü bu yıl için yapılmıştı. Gelecek yıla kalırsa o zaman anlaşma uygulanmamış olur. Çöker demiyorum yeniden oturup konuşmak gerekir; uygulanmamış anlaşma olur” diye konuştu. Üst düzey yetkili AB ile terör tanımında görüşmelerin de sürdüğünü söyledi.

Üst düzey bir yetkili, mutabakatın sürekli askıda kalamayacağını vurgularken “Türkiye, terör tanımını değiştirecek mi” sorusuna ise “AB ile müzakere ediyoruz” karşılığını verdi. Ankara, AB ile müzakere sürecinin de ilerlemesini ve vize karşılığı göç mutabakatının da yıl bitmeden tamamlanmasını istiyor. Hem Ankara hem de Brüksel’deki diplomatik kaynaklar ise, mutabakatın bir alternatifinin olmadığını vurguluyor.

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