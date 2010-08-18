'Vizelerin kalması yeterli değil'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşların komşu ülkelerle sadece vizelerin kaldırılmış olmasını yeterli görmediğini, pasaportların da kalkmasını istediğini belirterek, ''İnşallah ileride bu da olur'' dedi.



Davutoğlu, Kilis'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir restorantta düzenlenen iftar programında, şehit aileleri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 8 yıldan beri başta dış politika olmak üzere, siyasi ve ekonomik alanda çok büyük gelişmeler gösterdiğini ifade etti. Davutoğlu, 2003 yılında Suriye'ye gittiğini ve uzun süre bekledikten sonra bu ülkeye gidebildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Mayınlar, tel örgüler vardı ancak komşu ülkelerle başlatmış olduğumuz komşu ülkelerle sıfır problem politikası ile hareket ederek, konmuşu ülkelerle ilişkilerimize geliştirdik, dostluklarımızı arttırdık. Suriye'de komşu ülkelerimiz arasında önemli gelişmeler sağladığımız bir ülke. Öyle ki Türkiye ile Suriyeli yetkililer, vizelerin kaldırılması konusunda iki dakikada anlaşmaya vardılar. Bu her iki ülke arasındaki güvenin önemini ortaya koyuyor. İki ülke arasında, vizenin kaldırılması kararının iki dakika gibi bir sürede alınması önemli. Bu, Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerinin ne kadar geliştiğinin göstermesi bakımından da ayrı bir öneme sahip.



Bizim yapmak istediğimiz Türkiye'yi tarihiyle geçmişiyle bütünleştirmek. Büyük ideallerimiz var. Biliyorum, artık insanlar komşu ülkelerle sadece vizelerin kaldırılmış olmasını yeterli görmüyor. Pasaportların da kalkması isteniyor. İnşallah ileride bu da olur. Yeni büyükelçilikler açıyoruz. Afrika'da son bir yılda 18 büyükelçilik açtık. Anadolu'nun gür sesini tüm dünyaya duyurmak için çalışıyoruz. Büyük ideallerimizi gerçekleştirmek için bu topraklara, bu coğrafyaya, insanımıza ve tarihimize güveniyoruz. Bir çok ülkelerde bizden izler var. Azerbaycan'daki şehitlikte Kilisli, Gaziantepli, Kahramanmaraşlı şehitler yan yana yatıyor, eserlerimiz var.''

"Gür bir sesle 'evet' bekliyoruz"

Ahmet Davutoğlu, 12 Eylülde yapılacak referandumun da önemli olduğuna işaret ederek, ''12 Eylülde yapılacak referandumda sizden beklediğimiz gür bir sesle 'evet' demeniz'' diye konuştu.



Türkiye'nin 8 yıldan beri çok iyi ve istikrarlı bir şekilde yönetildiğini ve bunun devam etmesinin önemine işaret eden Ahmet Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Siyasi istikrarın devam etmesi için güven çok önemli. Halkımızın bize güveni hayati önem taşıyor. Ankara'da sesimizin gür çıkması bu desteğe bağlı. Türkiye, ekonomik alanda dünyanın en büyük 16. ekonomisi haline geldi. Hedef bunu ilk 10'a çıkartabilmek. Sekiz yıllık siyasi bir istikrar var. Demokrasilerde siyasi istikrar önemli. 12 Eylül referandumunda 'evet' demek, siyasi istikrarın devamı, Anayasayı milletin iradesi yapar demek anlamına gelir. Anayasa'da kapsamlı bir değişiklik yapılıyor, 'evet' diyerek, daha büyük reformların önü açılmış olacak.



Özgürlük alanı genişleyecek. Kişilere Anayasaya bireysel başvuru hakkı getiriliyor. Kamu denetçiliği getiriliyor. Engellilere, kadınlara, çocuklara pozitif ayrımcılık getiriliyor. Memurlara toplu sözleşme, işçilere yeni haklar getiriliyor, grev hakkı genişletiliyor. Sizden beklediğimiz, gür bir sesle bu anayasa değişikliğine evet demeniz. Bu değişikliklerle AB'nin önündeki engeller kalkacak, AB reformları da ivme kazanacaktır. 12 Eylül'de tüm vatandaşlarımızı milli iradeye sahip çıkmaya ve 'evet' demeye davet ediyorum.''



Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Hasan Kara ve Hüseyin Devecioğlu da yaptıkları konuşmalarda, Türkiye'nin her alanda geliştiğini referandumda da büyük oranda 'evet' oyu vereceklerine inandıklarını ifade ettiler,



Davutoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Şıh Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti ve Cumhuriyet Meydanı'nda esnafla sohbet etti.

