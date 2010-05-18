Vizelerin kaldırılması turizmi canlandıracak

T24- Türkiye'nin, başta Rusya olmak üzere bazı ülkelerle karşılıklı vize kaldırma anlaşmaları yapmasının, turizme olumlu katkı sağlayacağı belirtiliyor.



Hey Travel Trends Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Bektaş, vize maliyetinin, özellikle yakın coğrafyaya yönelik turlar üzerinde manidar fark yaratabildiğini söyledi.



Özellikle komşu ve yakın coğrafyada yer alan ülkelerle vize uygulaması olmamasının, bu ülkelere yönelik turları herkesin ödeyebileceği seviyeye getirdiğini açıklayan Bektaş, ''Vizeler kalktığı sürece, turizmde iç pazar ve dış pazar karşılıklı olarak gelişecek'' dedi.



Bektaş, vize esnekliği sayesinde, her gelir seviyesinden kişilerin, Yunan adalarına düzenlenen kuruvaziyer turlarından yararlanabildiğini söyledi.



Suriye ile Türkiye arasında vizenin kaldırılmasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi turlarına Suriye'den de destinasyon eklediklerini hatırlatan Bektaş, bu programların çok büyük ilgi gördüğünü ve vizenin kaldırılmasının bunda önemli yeri olduğunu anlattı.



"İlk tercihlerden biri Rusya olacak"



Türkiye'de turizminin gelişmesinde, Rusların katkısının yadsınamayacağını belirten Bektaş, vizenin kaldırılmasıyla, ağırlıklı olarak yaz aylarında Türkiye'ye gelen Rusların ziyaretlerinin, diğer mevsimlere de kayarak, yılın geneline yayılacağına ve turizmden gelir sağlayan tüm oyuncular ile yan sektörleri de memnun edeceğine işaret etti.



Türkiye'yi yılda birden fazla ziyaret eden Rus sayısının artacağına inandığını ifade eden Bektaş, ''Böylelikle, Mısır'a giden Rusların içerisinden de pay alınması söz konusu olacak'' dedi.

Türkiye'den Rusya'ya turistik amaçlı ziyaret sayısının da artacağının altını çizen Bektaş, şöyle devam etti:



''Karakteristik olarak, yerli turistler hep son dakikacıdır. Bu açıdan bakıldığında, tatillerini yurt dışında geçirmeyi planlayan yolcularda mutlak suretle artış olacaktır. Hatta ilk kez yurt dışına çıkmayı planlayanların ilk tercihlerinden biri de bu olacaktır. Acente olarak bunu Hırvatistan'da da birebir yaşıyoruz.''



Bektaş, Rusya'nın özelikle bayi toplantıları, motivasyon gezileri açısından zaten tercih edilen destinasyon olmasının avantajıyla, daha da ilgi çekici hale geleceğini dile getirdi.



Bayileri yurtdışında eğitim toplantısına götürmenin yaratacağı farklılığa değinen Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:



''Ancak bu tarz organizasyonlar ulaşım, konaklama, toplantı, eğlence gibi çok daha detaylı bir çalışma gerektiriyor. Özelikle pasaportların çeşitli şehirlere yayılmış çalışanlardan toplanması, sadece vize alınma sürecinin bile başlıca bir yük ve engel. Bu durumun artık söz konusu olmayacağını düşündüğümüzde, daha rahat uygulanabilir, bizlerin de pazarlamadan keyif alacağı bir yer olacaktır.''