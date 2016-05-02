Vize serbestisi için 72 kriter



Çarşamba günü Türkiye’nin vize muafiyeti için gerekli bütün şartları yerine getirip getirmediğine dair bir rapor açıklanacak. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için 72 kriterin yerine getirilmiş olması gerektiğini söyledi.

Türkiye bütün şartları yerine getirirse AB Komisyonu vize mecburiyetinin kaldırılmasını tavsiye edecek. Timmermanns, kriterlerin sulandırılmasının söz konusu olamayacağını ve her şartın açık bir şekilde formüle edilmiş olup, yasalaşması gerektiğine dikkat çekti.

Türklere vize muafiyeti tanınması yeni bir göç dalgasına yol açabilir mi? Almanya ve Fransa’nın bu ihtimali göz ardı etmedikleri anlaşılıyor. İki ülke de vize muafiyetinin gerektiğinde derhal kaldırılabilmesini istiyor.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Avrupa milletvekili Manfred Weber, belli başlı devletler yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde vize mecburiyetinin yeniden yürürlüğe konabileceğini söyledi.

‘Acil durum mekanizması’

Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu muhafazakâr partiler grubu başkanı da olan Weber, aşırı sayıda vize süresini aşarak AB ülkelerinde kalan olduğu takdirde imdat freninin çekilebileceğini söyledi. Weber, çok sayıda vizeyle AB’ye gelip iltica başvurusunda bulunanların ülkelerince geri kabul edilmemesinin de vize muafiyetinin kaldırılmasına gerekçe oluşturacağını belirtti. Manfred Weber bu imkanın bulunmasının, tedbirlerin etkili olduğuna kamuoyunu ikna edeceği umudunda olduklarını söyledi.

Vize muafiyetini derhal kaldırma opsiyonunun, AB ile bu konuda görüşmekte olan bütün ülkeler için geçerli olduğunu belirten Avrupa Parlamentosu üyesi Weber, Ukrayna, Kosova ve Gürcistan’ın da bu ülkeler arasında yer aldığını açıkladı.

Vize muafiyeti geri kabul anlaşmasına endeksli

Bir AB yetkilisi, acil durum mekanizmasının derhal devreye sokulabilmesinin önem taşıdığını ve AB Komisyonu’nun herhangi bir öneride bulunmayacağını söyledi. AB dönem başkanı Hollanda’nın böyle bir öneride bulunması ise mümkün.

Acil durum mekanizmasına başvurulmasına Türkiye’nin nasıl tepki göstereceği merak konusu. Türkiye, vize kaldırılmadığı takdirde mültecileri geri kabul anlaşmasının geçersiz sayılacağını duyurmuştu. Türkiye’nin, bütün kriterleri yerine getirmediği halde AB Komisyonu’ndan olumlu tavsiye beklemesi durumunda yumuşayabileceği belirtiliyor.

Sol liberal Avrupa parlamentosu üyesi Sophie in ´t Veld ‘Türkiye’nin vize kriterlerinde sağladığı ilerlemenin Komisyon tarafından, tıpkı Timmerman’ın duyurduğu sertlikle değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini merak ettiğini’ söyledi.

AB zor durumda. Vize muafiyeti, mültecileri geri kabul anlaşmasının ayrılmaz bir parçası sayılıyor. Bunlardan biri başarılamadığı takdirde ikincisinin kalıcı bir şekilde uygulanabilmesinin kolay olmayacağı anlaşılıyor.