Vize muafiyeti için AB'nin iki şartı var

T24 - AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fule, Türkiye için vize muafiyetinin iki şartını ilk Ankara ziyaretinde açıkladı.



Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Fule'nin iki günlük ilk Türkiye ziyareti sırasında Kıbrıs, vize muafiyeti ve İsveç Parlamentosu'nun 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan kararı ön plana çıktı. Fule, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başmüzakereci Egemen Bağış ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.



Fule, Türkiye ile vize muafiyeti için iki şart olduğunu söyledi. Birinci şart Türkiye'nin biometrik pasaport kullanımına geçmesi. İkincisi ise Türkiye'nin kaçak göçmenler ile mücadelede yeni düzenlemeler hayata geçirmesi.



Davutoğlu daha önce de taleplerinin vize kolaylıkları değil, vize muafiyeti olduğunu, bunun için biometrik pasaport kullanımına en geç sonbaharda başlanacağını söylemişti.





Yasadışı göçmenler geri gönderilecek



Avrupa Birliği'nin, vize kolaylıkları için başka bir talebi de, Türkiye ile geri kabul anlaşması imzalanması.



Müzakereleri devam eden anlaşma eğer imzalanırsa, Avrupa'ya Türkiye üzerinden giden bütün yasa dışı göçmenler, Türkiye'ye geri gönderilecek.



Bu konuda ortaya çıkan masrafları da Avrupa Birliği ve Türkiye birlikte üstlenecek.



Devam eden müzakerelerde, bu mali yükün nasıl paylaşılacağı ele alınıyor.



Fule de basın toplantısında yeniden kabul anlaşmasının kısa sürede yürürlüğe konması konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirterek, "Yasa dışı göçle ilgili olarak Türkiye'ye nasıl yardım edileceği konusunda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların yapılmasından sonra vize muafiyeti çalışmaları başlayabilir" dedi.



Genişlemeden sorumlu üye, Kıbrıs konusundaysa Türkiye'nin limanlarını Rum gemi ve uçaklarına açmasını öngören ek protokollerin uygulanmasını istedi.



Fule İsveç Parlamentosu'nun kararına karışamayacaklarını vurguladı, ancak "Tarihi siyasallaştırmanın zorluklar doğurduğunu söyleyebilirim" dedi ve Avrupa Birliğinin Türkiye ile Ermenistan arasında yakınlaşma sağlamak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.





