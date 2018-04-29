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BBC Türkçe

Vize krizi: ABD Dışişleri Bakanı 'derinden kaygılı'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon konuşmasında, Türkiye'deki diplomatik misyonlarda çalışanların gözaltına alınmasıyla ilgili "derin kaygısını" ilettiği ve iki çalışana yönelik suçlamalarla ilgili ka

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon konuşmasında, "Türkiye'deki Amerikan diplomatik misyonlarında çalışan görevlilerin gözaltına alınması konusundaki derin kaygısını ilettiği" belirtildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'un ayrıca, Türk hükümetine iki görevli hakkındaki suçlamalarla ilgili kanıtların sunulması çağrısı yaptığı kaydedildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara Büyükelçiliği de Pazar akşamı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Açıklamada güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın, diplomatik temsilciliklere gelen ziyaretçi sayısını "en aza indirgemek amacını" taşıdığı belirtildi.

İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin de, İstanbul Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldığı belirtiliyor.

Ankara da benzer bir açıklama yayınlayarak misillemede bulunmuştu.

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