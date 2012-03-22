Viyana'daki Türk öğrenciden Davutoğlu'nu şaşırtan çıkış

T24 - Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger'in resmi davetlisi olarak başkent Viyana'da bulunan Ahmet Davutoğlu'nun Türk ve diğer yabancı öğrencilerin eğitim gördüğü Ettenreich Gymnasium isimli okul ziyaretine bir öğrencinin serzenişi damgasını vurdu: "Türklere çok kötü davranıyorlar"

Sohbet sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen Türk çocuğu, "Burada öğretmenler bize çok kötü davranıyor. Özellikle Türklere çok kötü davranıyorlar. Bir defasında öğretmenin biri bana yumruk bile attı" dedi.

Çocuğun anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bakan Davutoğlu, "Ciddi misiniz? Bu tür şikayetlerinizi dile getirdiğiniz için size teşekkür ederim. Medeni cesaretiniz için tebrik ederim. Bu konuyu sayın Spindellegger ve sekreter Kurz ile görüşeceğim" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Avusturya ziyareti süresince bu ülkede yaşayan 260 bin civarındaki Türk kökenlinin uyum sorunları ve çözümleri görüşüldü.