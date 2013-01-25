Viyana'daki ADD bürosuna bombalı saldırı düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Geçtiğimiz perşembe(23 Ocak 2013) günü sabah saat 03.30'da gerçekleşen olayda, binaya 'yangın bombaları' ile saldıran saldırganlar havanın da karanlığından yararlanarak kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir can kaybı olmadığını fakat binanın kullanılmaz hale geldiğini açıkladı. ADD Başkanı Murat Barlan, yaklaşık 4000 kadar kitabın yok olduğunu, binada bulunan mobilyaların ise tamamen yandığını açıkladı.

Polis konuyla ilgili detay vermekten şimdilik kaçınıyor.