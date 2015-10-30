Viyana’daki ‘Suriye Zirvesi’nde, İran ve Suudi Arabistan ilk kez aynı masada

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek amacıyla Şam yönetimini destekleyen ülkeler ile muhalefeti destekleyen ülkeler bir araya geldi

ABD ve Rusya’nın girişimleriyle düzenlenen toplantıya; .

Imperial Otel’de başlayan ve Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun temsil ettiği toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de katılıyor.

Görüşmelerde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın yanı sıra Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Lübnan, Çin, Umman ve İtalya’nın temsilcileri yer alıyor.

Suriye krizine çözüm bulma amacıyla yapılan uluslararası toplantılara İran ilk defa katılırken, İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ilk defa aynı masaya oturdu.

Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Katar Dışişleri Bakanı Halid el-Atiyye, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr Bristol Otel’de bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıdan sonra bir açıklama yapılmadı. Bakanların, Fransa’nın başkenti Paris’te iki gün önce düzenlenen ‘Suriye’nin Dostları Çekirdek Grubu’ toplantısı formatında bir araya geldiği öğrenildi.

Fabius, toplantıya girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde gerçek bir ilerleme sağlanabilmesi için birkaç turlu görüşmelerin yapılmasının gerekeceğini söyledi.

Steinmeier ise, Viyana’daki Suriye görüşmelerinin, iç savaşa siyasi çözüm bulunabilmesi için bir ilk adım olabileceğini dile getirdi.

İran’ın da aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin ilk kez masaya oturacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Steinmeier, “Tüm taraflar burada istekli bir şekilde yer alırsa, Suriye krizinin aşılması için istekli bir şekilde müzakere ederse, katkıda bulunursa, bu Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm için bir ilk adım olabilir” diye konuştu.

Steinmeier, “Bugün böyle bir çözümün çok uzağındayız ama ilk adım önemlidir” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Viyana’da dışişleri bakanlarının Suriye’deki savaşı sona erdirmek üzere toplandığını belirterek, “Uluslararası toplum çatışmayı bitirmek üzere harekete geçmedikçe çatışmalar yıllarca bitmeyecek” ifadelerini kullandı.