-VİYANA'DA ''ÜNİVERSİTE MEDYA PROGRAMI''NA ÖDÜL VİYANA (A.A) - 16.10.2010 - Avrupa Eğitim ve İletişim Cemiyetinin(ESEC) verdiği Erasmus Euro Media ödülleri Viyana'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'den yarışmaya katılan ''Üniversite Medya Programı'', yapılan iki aşamalı eleme sonunda ''Country Focus Medal'' ödülünü almaya hak kazandı. Programın yapımcısı Ünal Kavrazlı ödül töreninde yaptığı konuşmada, bugüne kadar Bologna sürecinden Erasmus öğrenci değişim programlarına, eğitimin küreselleşmesinden, AB üyeliğinin Türk üniversitelerine etkilerine kadar bir çok konuya programlarında yer verdiklerini belirterek, ''Amacımız, ülkemizin eğitim sistemini AB ve dünya standartlarına taşımaya çalışanları cesaretlendirmekti. Bu hedefe ulaşmak için yaptığımız çalışmaların Erasmus Euro Media ödülüyle onurlandırılması da bizim cesaretimizi artırdı'' dedi. Üniversite Medya programını hazırlayıp sunan Görkem İldaş da yaptığı konuşmada, John Dewey'in ''Eğitim sosyal bir süreçtir'' sözünü anımsatarak, ''eğitimin gelişme ve büyüme, hazırlık değil, hayatın ta kendisi olduğunu'' söyledi. Yarışmada ödül alan program hakkında AA muhabirine bilgi veren İldaş, Üniversite Medya Programının bugüne kadar Skytürk, Habertürk ve Bloomberg HT televizyonlarında yayımlandığını ve iki yılda 150'ye yakın program aracılığıyla üniversite dünyası ile kamuoyu arasında köprü rolü oynadığını belirtti. İldaş, Üniversite Medya'nın yeni yayın döneminde her hafta cumartesi günü SHOW TV ekranlarından izleyicilerle buluşacağını ve programda üniversite rektörlerini, ünlü mezunlar ve gençlerle birlikte konuk edeceğini kaydetti. -''AVRUPALILARIN ANLAMA KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMESİ GEREKİR'' - Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, Erasmus Euromedia ödül töreninin ardından katılımcı Türk ve yabancı adaylar onuruna büyükelçilik rezidansında bir resepsiyon verdi. Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Tezcan, ''Avrupalılardan dinleme kültürünü öğrendiklerini ve bu nedenle müteşekkir olduğunu'' belirterek, ''Ama Avrupalıların da öğrenmesi gereken anlama kültürüdür. Onların da anlama kültürünü öğrenmeleri ve empati yapmalarının zamanı geldi'' dedi.