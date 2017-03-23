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Viyana'da Türk Büyükelçiliği'ne "Erdoğan, Türkleri al götür" yazılı pankart asıldı

Pankart, elçilik çalışanlarının müdahalesi ile kaldırıldı

23 Mart 2017 16:14

Viyana’da Türk Büyükelçiliği binasının çatısına yan apartmandan geçen aşırı sağcı Avusturya Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kişiler, elçilik binasının ön cephesine üzerinde “Erdoğan, Türkleri al götür” yazılı bir pankart açtı. DHA'nın haberine göre, elçilik çalışanlarının müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaştırılan saldırganlar, çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.

Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı binada soruşturma devam ediyor.

Pankartın üzerinde Osmanlı kuşatmalarında savaşan Prens Eugen’i temsil eden, at üzerine çizilmiş bir silüet de yer aldı.

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ViyanaTürk BüyükelçiliğiErdoğanTürkleri al götürpankart

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