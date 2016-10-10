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Viyana’da toplu Aslı Erdoğan okuması

“Aslı Erdoğan, Recep Tayip Erdoğan'ın destekçilerince ulusal güvenliği tehdit olarak görülüyor…”

10 Ekim 2016 02:23

Avusturyalı performans sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve aktivist Natalie Ananda Assmann Viyana Üniversitesi Oskar Morgenstern Center’da geniş katılımlı bir toplu Aslı Erdoğan okuma etkinliği düzenlendiğini duyurdu.

Bu güne kadar kitapları 17 dile çevrilen Aslı Erdoğan’ın 5 kitabı Almanca’ya çevrilmiş ve Almanca konuşulan ülkelerde yayınlanmıştı. Ayrıca Avusturya Kültür Ofisinin (Kultur Kontakt) ilk kez Türkiye'den bir yazara burs vererek davet ettiği yazar da Aslı Erdoğan’dı. Aslı Erdoğan’ın tutuklanması akibi ilk kez Avusturyalı yazar Josef Winkler, medyaya Erdoğan’ın Kırmızı Pelerinli Kent kitabından bölümler okumuştu.

Oskar Morgenstern Center’da yapılan toplu Aslı Erdoğan okuma etkinliğine yazarlar, oyuncular. yönetmenler, müzisyenler, ressamlar ve akademisyenler katıldı. Etkinliğin sonunda Türkiye'de hapisteki muhaliflerin için özgürlük istendi ve Aslı Erdoğan’ın gönderdiği "Tek umudumuz uluslararası dayanışmadır" notu okundu.

Toplantıda dile getirilen görüşler özetle şöyle:

“… Aslı Erdoğan, ödüllü Türk yazar, gazeteci ve inançlı bir insan hakları savunucusudur. Romanı Kırmızı Pelerinli Kent’te anlattığı kahramanın hikayesi bir şekilde,  kendi ülkesi içinde kendi geleceğinin habercisi oldu diyebilirsiniz: O her şeyi mahrum edildiğini hisseden bir şehir içinde sıkışıp bir sinir krizinin eşiğinde. Aslı Erdoğan 20 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul'da tutuklandı, teşebbüs darbenin ardından bir başka tarz darbe de süpürülüp…”

“… Uluslararası tanınan Türkiyeli yazar Aslı Erdoğan Temmuz ayında başarısız darbeden bu yana gözaltına alınan 35.000  ve tutuklanan 18.000 kişi arasında sonunculardan biridir.Türkiye de pek çok ülkede gibi istikrarı yeniden sağlamak için gerekli güvenlik önlemi olarak siyasi eğilimleri ne olursa olsun  muhalifleri tutuklamakta görüyor. Darbe girişimine gerçekten Türkiye'de birçok travmatik olay oldu. Şehirde hiç kimse,  İstanbul'da sivil evlerin  üzerinde uçan askeri jetler, ya da yangınlar, ya da şiddet  olaylarından etkilenmeden kalmadı. Türkiye'nin 11 Eylül oldu. Ama bu hiçbir şiddet ya da terör olayına karışmamış muhalif bir yazarı tutuklamayı haklı göstermez…”

“… İstanbul’da gözaltına olanlar için adil yargılama alabilme umudu taşımak istiyoruz. Buna  rağmen, bazı hükümet politikaları ile katılmayan insan hakları aktivistleri ve yazar Aslı Erdoğan'ın tutuklanması insan hakları adına tehlikeli,  endişe verici. İfade ve talep özgürlüğü, yazar Erdoğan’la aynı aile ismini paylaşan Devlet Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın destekçilerince ulusal güvenliği tehdit olarak görülüyor…”

“…Türklerin,  askeri darbe girişiminde  demokrasinin korunmasından gurur duyması gerek.  Ama sonraki güvenlik önlemlerinin  siyasi anlaşmazlıklar üzerine de kullanılması Türklerin demokrasiyi koruma gücüne temkinli bir iyimserlik duymamıza neden oluyor. Protestocular ve darbe faillerinin arasındaki ayrılık çizgisi göz ardı edildikçe demokrasi onuru sözde kalır. Yazar Aslı Erdoğan’ın durumu, ona ne olacağı Türklerin demokrasi anlayışına test olacak…”

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