Viyana'da nükleer kriz görüşmesi



ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer krizini görüşmek üzere bir araya geldiler.

Çin ve Rusya müzakerelere alt düzey görevliler gönderdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de görüşmelere katıldı.

Görüşmelerin merkezinde İran'ın nükleer savaş başlığı üretmesini sağlayabilecek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine uzun vadeli kısıtlamalar getirilmesi ve plütonyum üretiminin sınırlandırılması bulunuyor.

Bunun karşılığında ABD ve diğer ülkeler pek çok ticari yaptırım ile petrol satış ambargosunu kaldırmayı öneriyor. Bazı yaptırımlar, kasım ayında varılan geçici anlaşma sonucunda kaldırılmıştı. Ancak nihai çözüm için 20 Temmuz'a kadar karara alınması gerekiyor.

Ocak ayında varılan anlaşmada, gerekli olduğu takdirde bu tarihin altı ay daha uzatılabileceğini öngörmüştü. Siyasi kaynaklarca görüşmelerden bu sonucun çıkması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile yaptığı görüşmeden önce “Açıkça hâlâ pek çok önemli boşluk söz konusu. Bu nedenle ilerleme sağlayabilir miyiz, göreceğiz” dedi.

Kerry ayrıca, “İran’ın nükleer silah üretmemesinin ve geliştirme programının sivil amaçlı olduğunun garanti altına alınması hayati önem taşıyor. Burada başarmaya çalıştığımız şey de bu” açıklamasında bulundu.