-Viyana'da galip yok VİYANA (A.A) - 06.09.2011 - 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda Avusturya ile Türkiye 0-0 berabere kaldı. 47. dakikada Fuchs'un sol taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Schiemer'in kafayla yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti. 55. dakikada Arda'nın sağ taraftan yaptığı ortada uygun durumda topla buluşan Umut, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta çıktı. 69. dakikada Sabri'nin sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Burak'ın kafayla yaptığı vuruşta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti. 70. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Arnautovic'in şutunda, kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti. 71. dakikada Selçuk'un yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı. 86. dakikada Mehmet Topal'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleci Grünwald'da kaldı. 90. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu önünde bulan Burak, kaleci Grünwald tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada Arda'nın kullandığı penaltı atışında kaleciye çarpan top kornere gitti. 90+2. dakikada kullanılan korner atışında Servet'in sektirdiği topa Arda kafayla vurdu ancak direğe çarpan top auta çıktı. Karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı. Stat: Ernst Happel Hakemler: Alberto Undiano Mallenco xx, Fermin Martinez Ibanez xx, Jesus Calvo Guadamuro xx (İspanya) Avusturya: Grünwald xx, Ekrem Dağ xx, Schiemer xx, Pogatetz xx, Fuchs xx, Baumgartlinger xx, Royer xx (Dk. 67 Hoffer x), Scharner xx, Harnik xx, Alaba xx, Arnautovic xx (Dk. 90+3 Maierhofer ?) Türkiye: Volkan xx, Sabri x, Servet xx, Egemen xx, Hakan xx, Selçuk x, Mehmet Topal xx, Yekta x, Arda xx, Burak xx (Dk. 90+3 Gökhan Töre ?), Umut x Sarı kartlar: Dk. 51 Yekta, Dk. 77 Burak (Türkiye)