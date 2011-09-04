-Viyana'da bayram resepsiyonu VİYANA (A.A) - 04.09.2011 - Avusturya İslam cemaati bu yıl ilk kez Ramazan Bayramı nedeniyle Viyana Cami bahçesinde geniş katılımlı bayram resepsiyonu verdi. Tuna Nehri kıyısındaki Viyana Camisi'nin bahçesine kurulan çadırlarda verilen bayram resepsiyonuna aralarında Türklerin de bulunduğu Müslüman ve Avusturyalı beş bine yakın kişi katıldı. Resepsiyona katılan Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, her yıl Hofburg (Cumhurbaşbanlığı makamı) Sarayı'nda ülkedeki Müslüman toplumuna bayram resepsiyonu verdiğini anımsatarak, ''Bu yıl ben size konuk olduğum için çok mutluyum'' dedi. İslam'ın Avusturya'da her zaman güçlü ve anlamlı bir dini cemaat olduğunu ifade eden Fischer, Avusturya'da ''Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı laik bir sistem olduğuna'' işaret ederek, ''Ancak bu temel ilkenin, din ile devlet arasında birbiriyle temas eden nokta olamaz anlamına gelmediğini'' söyledi. Avusturya'da İslamiyet'in resmen tanınmasının 100'ncü yıl dönümünün gelecek yıl kutlanacağını anımsatan Fischer, ''İslam cemaatinin hazırlayacağı bu kutlamaya kendisinin de katılacağını'' belirtti. Avusturya İslam cemaatinin Türk kökenli başkanı Dr.Fuat Sanaç da konuşmasında ramazan ayının ''küskünlüklerin, düşmanlıkların geride bırakıldığı kutsal bir ay olduğunu'' ifade ederek, oruç sürecinin ardından başlayan bayram günlerinde dostluklar kurulması gerektiğini söyledi. Sanaç, bayram resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Fischer'e Kur'an-ı Kerim'in Almanca meali ile Mekke ve Medine'yi gösteren bir atlas hediye etti. Resepsiyonda uzun süre kalan Cumhurbaşkanı Fischer resmi konuşmaların ardından konukların arasına katılarak bayramlarını kutladı ve sohbet etti.