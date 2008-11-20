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Spor

Viyana zaferinden önce Türk taraftarlar kapıştı

(A) Milli Futbol Takımı'nın bugün Viyana'da Avusturya ile yapacağı hazırlık maçı öncesi stat önünde toplanan Türk taraftarlar arasında arbede çıktı.

20 Kasım 2008 02:00

(A) Milli Futbol Takımı'nın bugün Viyana'da Avusturya ile yapacağı hazırlık maçı öncesi stat önünde toplanan Türk taraftarlar arasında arbede çıktı.

Gençlerden oluşan yaklaşık 20'şer kişilik iki grubun karşılıklı laf atmalarıyla başlayan tartışma, daha sonra sopalarla kavgaya dönüştü.



Başlangıçta sözlü müdahale ile iki gurubu birbirinden ayırmaya çalışan polis başarılı olamayınca, olaya köpekli polis timi müdahale etti. Karşı koymaya çalışan 18 yaşlarında bir taraftar, polis köpeği tarafından bacağından ısırıldı. Polis, kavgayı başlattığından şüphelendiği bir kişiyi gözaltına aldı.

Polisin iki Türk grubu stadın değişik tribünlerine yönlendirmesiyle kavga sona erdi. Avusturya polisi bu olayın ardından stat önündeki güvenlik önlemlerini artırdı.


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