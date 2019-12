Viyana kapıları Kartal'ı durdurmaya yetmedi

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda, Rapid Wien'i 2-1 yenerek grupta puanını 6'ya çıkardı ve bu kupada ne kadar iddialı olduğunu herkese gösterdi. Şimdi yeni hedef Porto..



UEFA Avrupa Ligi L Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 2. maçında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Quaresma'nın sakatlanmasından sonra beklenen oyunu sergileyemeyen siyah-beyazlılar, 51. dakikada gol yedikten sonra yine canlandı ve maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Temsilcimizin gollerini Holosko ve Bobo atarken, Rapid Wien'in tek golü gurbetçi oyuncu Veli'den geldi.



Maça süper yıldızı Quaresma'nın bindirmeleriyle hızlı başlayan Beşiktaş, Portekizli yıldızın mükemmel bir futbol sergilediği 28 dakikada, rakibine hiç pozisyon vermedi. Quaresma bir pozisyonda rakiplerinden mükemmel sıyrılarak ceza sahasına girdi, vuruşunda top direkten döndü. Ancak Beşiktaş'ta 29. dakikada sakatlanan Quaresma oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun yerine oyuna giren Holosko, ilk yarıda istenilen performansı sergilemeyince, maça hükmeden siyah-beyazlılar oyundan düştü. Maçın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçın ikinci yarısı hızlı başladı 51. dakikada Yasin ceza sahası içindeki Veli'yi güzel bir pasla buluşturdu, Veli bir Beşiktaşlı oyuncudan sıyrılarak Rapid Wien'i 1-0 öne geçirdi. Ancak Beşiktaş'ın bu gole cevabı gecikmedi, 55. dakikada Ernst'in müthiş pasına hareketlenen Holosko'dan önce Hedl topu kontrol etmek istedi ancak elinde kaçırınca Holosko hayatının en kolay gollerinden birini atmış oldu. 57. dakikada Beşiktaş Holosko'yla bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasına güzel hareketlerle giren Slovak golcü, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldı, bomboş pozisyondaki Bobo'ya vermek yerine, kaleye şut çekmeyi deneyince top direkten döndü ve Beşiktaş mutlak bir golden oldu.63. dakikada bu kez Bobo sahneye çıktı. Tabata'nın güzel ara pasında defans arkasına sarkan golcü oyuncu net bir vuruşla temsilcimizi 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra oyunu kontrol eden siyah-beyazlılar maçtan 2-1 galip ayrılmasını başardı. Ve puanını 6'ya çıkardı.



Bu maçta Beşiktaş'ta ilk 28 dakikada Quaresma oynadığı futbolla göz doldururken, sakatlanıp oyundan çıkması siyah-beyazlı taraftarlarda büyük üzüntü yarattı. Onun yerine giren Holosko, ikinci yarıda bencil olmasa maçın yıldızı olabilirdi ancak bu şansını kullanamadı. Guti yine verdiği ara paslarla dikkat çekerken, Bobo ve Ernst her zaman olduğu gibi kendilerinden beklenen futbolu sergilediler. Son günlerin tartışılan ismi Hakan Arıkan ise özellikle son dakikalarda kurtardığı pozisyonla galibiyette başrolü oynayan isimlerden biri oldu.





RAPİD WİEN: 1 -BEŞİKTAŞ: 2



Stat: Ernst Happel



Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Stanislau Savitski (Belarus)

Rapid Wien: Hedl, Sonnleitner, Patocka, Soma, Tanju, Trimmel (Dk. 67 Vennegoor of Hesselink), Kulovits, Yasin (Dk. 80 Salihi), Veli, Hofmann, Nuhiu

Beşiktaş: Hakan, Hilbert, İbrahim Toraman, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Tabata, Aurelio, Ernst, Quaresma (Dk. 32 Holosko), Guti (Dk. 86 Necip), Bobo (Dk. 76 Nobre)

Goller: Dk. 51 Veli (Rapid Wien), Dk. 55 Holosko, Dk. 64 Bobo (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45 4 İbrahim Toraman, Dk. 90 Hakan (Beşiktaş), Dk. 60 Yasin, Dk. 75 Kulovits, Dk. 79 Vennegoor of Hesselink (Rapid Wien)