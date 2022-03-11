Viyana’daki nükleer görüşmelere 'Rusya’nın müzakere dışı talepleri' nedeniyle ara verildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sona gelindiği bildirilen İran nükleer görüşmelerine, "Rusya’nın müzakere dışı talepleri nedeniyle" ara verildiği bildirildi.

Müzakerelere verilen araya ilişkin bir diplomattan edindiği bilgilere göre, yaklaşık 11 aydır Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen İran nükleer görüşmelerinde müzakere edilen konuların dışındaki hususlara ilişkin Rusya'nın talepleri nedeniyle görüşmelerin tamamlanmasında sorun yaşandı.

Rusya’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının dışında yer alan, İran ve Rusya’yı doğrudan ilgilendiren bir hususa yönelik talepte bulunduğunu kaydeden diplomat, görüşmelerde ABD'nin 2018'de tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmaya dönmesi, İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetlerini 2015'de imzalanan anlaşma sınırlarına çekmesinin müzakere edildiğini ifade etti.

Diplomat, müzakerelerin temelinde İran’ın uluslararası toplumla ilişkilerinin normalleştirilmesinin ele alındığını, görüşmelerin amacının İran’ın farklı ülkelerle ikili ilişkilerini normalleştirmesi üzerine olmadığını söyledi.

Diplomat, Moskova’nın anlaşmayla doğrudan bağlantılı, sivil bir nükleer projenin korunmasına ilişkin talepte bulunduğu, bu isteğin Batılılar tarafından makul görüldüğü ancak daha sonra müzakere dışı konulara yönelik taleplerle geldiklerini aktardı.

Bazı teknik hususların da çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden diplomat, asıl konunun "dış etken olarak" adlandırılan Rusya'nın talepleri olduğuna işaret ederek, bitiş çizgisine çok yaklaşılmışken, görüşmelerle doğrudan bağlantısı olmayan bir husus nedeniyle müzakerelerin durdurulmasının hayal kırıklığına yol açtığını dile getirdi.

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