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VİYADÜK DEHŞETİNDE 10 YARALIDAN 7'Sİ ÖĞRENCİ KOCAELİ (A.A)

17 Haziran 2011 21:15

-VİYADÜK DEHŞETİNDE 10 YARALIDAN 7'Sİ ÖĞRENCİ KOCAELİ (A.A) - 17.06.2011 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde viyadükten düşen bir tankerin araçlara çarpması sonucu yaralanan 10 kişiden 7'sinin üniversite öğrencisi olduğu ve öğrencilerden 5'inin taburcu edildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden kimyevi madde yüklü tankerin 25 metre yükseklikten D-100 karayoluna düşüp öğrenci servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücüler Erdal Karayel, Levent Tuncel ve Vahap Demirkol'un kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, öğrencilerden Güzin Şengül'in Seka İzmit Devlet Hastanesi, Özgün Özen'in ise KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri sürüyor. KOÜ Tıp Fakülttesi Hastanesine kaldırılan ve hafif yaralanan 5 öğrenci ise taburcu edildi. Bu arada, D-100 karayolunda kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1,5 saat sonra trafiğe açıldı. TEM otoyolundan Ankara yönüne giden Erdal Karayel'in kullandığı 34 EY 568 plakalı kimyevi madde yüklü tanker, henüz belirlenemeyen nedenle Tavşancıl mevkisindeki viyadük üzerinde kontrolden çıkmış, yaklaşık 25 metre yükseklikten D-100 karayoluna düşmüş ve Levent Tuncel'in kullandığı seyir halindeki 34 HBA 53 plakalı öğrenci servisine çarpmıştı. Bu sırada Vahap Demirkol yönetimindeki 41 FU 283 plakalı otomobil de öğrenci servisine çarpmıştı.

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