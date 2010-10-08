Vivaldi'nin "Kayıp Flüt Konçertosu" bulundu

T24- 18. yüzyılda yaşamış, beş yüzden fazla konçerto bestelemiş dünyaca ünlü İtalyan keman virtiözü Antonio Vivaldi'nin kayıp konçertolarından biri İskoçya'nın başkenti Edinburg'da bulundu.









İskonçya Ulusal Arşivleri binasında bulunan flüt konçertosu ulusal konçertolar dörtlüsünün "Il Gran Mogol" parçası. Konçertonun "La Francia", "La Spagna" ve "L'Inghilterro" başlıklarını taşıyan parçaları ise hala kayıp.



Daha önce icra edilmediği tahmin edilen eser Southampton Üniversitesi araştırmacısı Andrew Woolley tarafından bulundu. Wolley, konçertodan daha önce sadece 18.yüzyılda bir Hollandalı kitapçının satış kataloğunda söz edildiğini belirtti. Aynı üniversiteden Peter Franklin, konçertonun Vivaldi'nin kendi el yazması değil, 18. yüzyılda basılan orijinal kopyası olduğunu, başka kopyasının olup olmadığını bilmediklerini ifade etti.







Konçertonun hemen hemen tamamlandığı, sadece ikinci keman kısmının kayıp olduğu bildirilirken, Woolley, Vivaldi'nin İtalya'nın Torino kentinde muhafaza edilen diğer flüt konçertosundan yararlanarak, kayıp kısmı yeniden oluşturabileceğini söyledi. Woolley, Torino'daki kısmın, orijinal eserin yeniden üzerinde çalışılmış kısmı gibi göründüğünü kaydetti.







Konçertonun ilk kez, gelecek Ocak ayında İskoçya'daki Perth Konser Salonu'nunda çalınacağı da bildirildi.



