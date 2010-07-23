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VİTTEK ANKARAGÜCÜ İLE SÖZLEŞME İMZALADI ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 14:24

-VİTTEK ANKARAGÜCÜ İLE SÖZLEŞME İMZALADI ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Slovak futbolcu Robert Vittek, kiralık oynadığı Ankaragücü ile resmi sözleşme imzaladı. Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyerken Ankaragücü'nün kiraladığı forvet oyuncu Vittek, Ankara temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza attı. Daha önce Bratislava ve Nürnberg takımlarında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2010 Dünya Kupası'nda Slovakya Milli Takımı'yla 4 maçta 353 dakika sahada kalıp, 4 gol kaydetti.

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