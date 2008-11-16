Vitrinler ‘indirimle’ donandı. İşte fırsatlar!

Mağazalarda indirim rüzgarları erken esiyor.



Perakende sektörü, küresel krizin de etkisiyle yaşanan durgunluğu aşmak için önce sezonu indirimle açtı şimdi de indirim oranlarını yüzde 70’e kadar çıkardı. Nakit ödeme yapanların avantaj yakaladığı bu dönemde, alışverişiniz karşılığında iPod ya da laptop kazanma fırsatı da var.



Dünyayı etkisi altına alan küresel finans krizi piyasalardaki etkisini göstermeye başlarken, sektörler yaşanan durgunluğu aşmak ve en önemlisi morali bozulan tüketicileri tekrar alışverişe yönlendirmek için ’yüzde 70’e varan indirim’ ve hediye çeki ile hediye ürün kampanyalarına sarıldı. Hazır giyim sektörü sonbahar-kış sezonunu yüzde 25 indirimle açarken, indirimlerin Ocak ayında ulaşması gereken yüzde 50-70’lik orana Kasım’da ulaşıldı bile. Gayrimenkul, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde de durum farklı değil. Bu sektörlerde de tüketiciyi cezbetmek için ’Şimdi al 2009’da ödemeye başla’, 1.000 YTL’ye varan indirimler, taksit sayısını artırma gibi kampanyalarla canlılık yaratılmaya çalışılıyor.



Perakende sektöründe fiyatlar geçen yılla aynı seviyede kalırken yapılan indirimlerle, orta, orta alt ve orta üstü kesim için ’hayatın ucuzladığı’ belirtilirken özellikle nakiti olan tüketiciler için doğru alım zamanı olduğuna dikkat çekiliyor.



İndirim yapan da var, 2.ürünü bedava veren de...



- GAP: GAP mağazalarında 400 YTL alışverişe iPod Shuffle, 4 bin YTL’lik alışverişe MacBook hediye.



- Mudo: 7 günlük kampanyada yüzde 50’ye varan indirim ve 10 taksit yapıldı.



- Demsa: Pırlantalı ürünlerde yüzde 50 indirim.



- Kığılı: Hangi ürün alınırsa ikincisi bedava.



- İpekyol: Kış sezonunda yapılan 100 YTL’lik alışverişe yaz sezonunda geçerli 20 YTL’lik hediye çeki.



- Forum AVM’ler: 7 Aralık’a kadar her gün çekilişsiz 1.000 YTL’lik alışveriş imkanı. Yüzde 50’ye varan indirim.



- Koton: 200 YTL ve üzeri alışveriş yapana 50 YTL’lik indirim.



- Marks&Spencer: İç giyim ürünlerinde 2.ürüne yüzde 50 indirim.



- Damat&Tween: Yüzde 40 indirim.



- Desa: Yüzde 50’ye varan indirim, 2.ürüne +10 indirim.



- Hotiç: Yüzde 40’a varan indirim.



- Levi’s: Outlet’lerde yüzde 70’e varan indirim.



- Beymen: Advantage Card’a 6 taksit,



- Polo Garage: Yüzde 25 indirim.



- Collezione: 75 YTL ve üzeri alışverişlerde yüzde 25 indirim

