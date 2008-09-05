Vitrin hastalığına dikkat!

Florence Nightingale Hastanesi Nöroşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday, tek veya iki taraflı bacak ağrılarıyla ortaya çıkan vitrin hastalığının ilerlemesi durumunda, geri dönüşü olmayan bozuklukların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.



Prof. Dr. Kuday, yaptığı yazılı açıklamada, bel ağrısından sonra başlayan, tek vaya iki taraflı bacak ağrıları belirtisiyle ortaya çıkan ''Lomber Spinal Stenoz'' yani ''vitrin hastalığı''nın, doğuştan olabileceği gibi sonradan oluşabileceğini bildirdi.



En çok ileri yaşlarda görülen bu hastalığın erken teşhisinin önemli olduğuna dikkati çeken Kuday, ''Tek veya iki taraflı bacak ağrılarıyla ortaya çıkan vitrin hastalığının ilerlemesi durumunda, geri dönüşü olmayan bozukluklar ortaya çıkabilir'' dedi.



Bel fıtığı ile vitrin hastalığının karıştırılabileceğini ifade eden Kuday, şu bilgileri verdi:

''Bu hastalar, öne eğilerek yürümeyi tercih ediyor, yokuşu rahat çıkarken, aşağı inmekte zorlanıyorlar. Bu hastalar, belli bir mesafe yürüdükten sonra zorluk çekiyor, oturunca rahatlıyorlar. Biz buna vitrin hastalığı diyoruz. Çünkü kişi yürümeye çıkar, sonra birden bire yorulur, yürüyemez hale gelir. Etraftan da saklamak için bir vitrinin önünde durur biraz dinlenir, sonra tekrar yürüdüğü zaman ağrıları devam eder.''





Kemiklerdeki dejeneratif değişikliklerin röntgenle tespit edilebileceğini vurgulayan Kuday, asıl teşhisin tomografi ve MR'la konulacağını kaydetti.





Hastalığın tedavisinin başlangıçta konservatif olduğunu, ilaç tedavisi ve egzersizin başarısız olması durumunda cerrahi tedavi yapılması gerektiğini belirten Kuday, ancak cerrahi tedavinin de hastalığı sadece durdurup, yavaşlatacağını ifade etti.