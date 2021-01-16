Vitor Pereira: Türk kulüplerinin vizyonu yok, sadece dünü ve bugünü düşünüyorlar

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Türk kulüplerinin gelecek vizyonu olmadığını belirterek, "Sadece dünü ve bugünü düşünüyor, yarını düşünmüyorlar. Tecrübeli Türkler ve gençlerin üzerine bir takım kurulmalı. Kariyeri bitecek büyük isimleri getirmek hata." diye konuştu.

2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe’nin hocası olan Vitor Pereira, o sezon takımıyla ligi 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde ikinci bitirmişti. Son olarak Çin’de çalışan Pereira, Türkiye'de yaşadıklarını anlattı.

Fanatik gazetesinden Çağrı Davran'ın sorularını yanıtlayan Pereira röportajından satır başları şu şekilde...

Türkiye ve Fenerbahçe döneminiz için neler söylersiniz?

"Sadece dünü ve bugünü düşünüyor, yarını düşünmüyorsunuz. Ne yazık ki Türk kulüplerinde gelecek vizyonu yok. Sağlam bir yapı kurmak istiyorsan, iyi Türk oyunculara ve genç yerli isimlere 3-4 yılını vermelisin. Genç futbolcular öğrenmeye açtır ve maçları da kazanmak isterler.



Kariyerinin bitmesine yakın büyük isimleri buraya getirmek hata. Bu takımın içine de çok abartmadan tecrübeli ve sağlam karakteri yabancılar koyarsanız, onlar aynı zamanda öğretici konumda olurlar. Elbette şampiyonluk için savaşacaksınız ama gelecek adına mutlaka bir vizyon ve projeniz olmalı."

Eğer bir kulüp bu vizyona sahip olur ve 5-6 yılını verirse, Avrupa’da başarılı olur. Türkiye için tek seçenek bu. Türk futbolcuların iyi bir tekniği var ama oyunu ve taktik olayını anlamaları gerek. Fenerbahçe dönemimde kafamda bir plan vardı ama başarmak için yeterli sürem yoktu.



Fenerbahçe’den ayrılmak ise benim kararımdı. Çünkü doğru koşullar yoktu. Kulüp size gereken gücü vermezse olmaz. Fenerbahçe’de ilk sezonumda ikinci olduk, ikinci sezonda Monaco’ya elendikten sonra yollarımız ayrıldı. İkinci sezonumda kalsaydım ve doğru koşullara sahip olsaydık, ligi kazanabilirdik."

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