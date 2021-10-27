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Spor

Vitor Pereira sorunu belirledi

“Başınızı kaldırın"

27 Ekim 2021 09:12

Ligde üst üste aldığı 2 yenilgiyle düşüşe geçen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, hasar tespiti yaptı.

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