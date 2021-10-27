Vitor Pereira sorunu belirledi

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Portekizli teknik adam, konsantrasyon kaybına dikkat çekti. “En büyük sorunumuz anlık konsantrasyon kaybı ve girdiğimiz pozisyonları gol yapamamak” diyen Pereira, futbolculara, “Taktik olarak verdiğim her şeyi yaptınız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Ama ne zaman duran toplarda ve kornerlerde alan paylaşımına geçsek bir anlık dikkat dağınıklığıyla gol yiyoruz. Puanlar veriyoruz ve maçları kaybediyoruz” dedi.

Portekizli hoca, takımla yaptığı toplantıda şöyle devam etti:

“Başınızı kaldırın. Bu ligde 5 puanlık fark çok az. Puan kaybı önemi ancak sezonu kazanmak aslolan. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Alanya maçındaki gibi devam edersek inanın bana fark kapanır.”

Fenerbahçe’de üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Başkan Ali Koç'un Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeden Portekizli teknik heyet ve ekibine tam destek çıktı.