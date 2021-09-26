Vitor Pereira: Daha fazla gol atamamamız bizim için üzücü

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Pereira, Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.

Defansif anlamında organize ve baskılı olduklarını, hücum hattında da çok fazla pozisyon ürettiklerini aktaran Pereira, "Defansta gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık." diye konuştu.

Vitor Pereira, oyuncularının, stratejik anlamda istediklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftar grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak."