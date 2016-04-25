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Spor

Vitor Pereira: Bir baba maç izlemeye eşini, çocuklarını hiçbir tehlike olmadan getirebilmeli

Pereira, maçta çıkan olaylar nedeniyle ağlayarak tribünden inen küçük kız hakkında konuştu

25 Nisan 2016 04:56

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçında yaşananların üzücü olduğunu belirterek ağlayarak tribünden inmek zorunda kalan minik Trabzonspor taraftarı için herkese çağrıda bulundu. Pereira, “Herkesten ricam var. Futbol harika bir oyun. Bir baba bu harika oyuna; eşine, kızlarını, oğullarını hiçbir tehlike olmadan getirebilmeli. Sorunsuz bir şekilde statdan ayrılabileceğine emin olabilmeli.” dedi.  

Müsabakanın son dakikalarında yaşanan olaylara değinen Pereira, ''Bu akşam benim için en üzücü görüntü; bir kız vardı babasının kucağında. Kız ağlayarak tribünden kaçmak zorunda kaldı. Bizim soyunma odamıza kadar babasıyla kaçtı. Herkesten ricam var. Futbol harika bir oyun. Bir baba bu harika oyuna; eşine, kızlarını, oğullarını hiçbir tehlike olmadan getirebilmeli. Sorunsuz bir şekilde statdan ayrılabileceğine emin olabilmeli. Böyle görüntüler futbolda asla olmamalı. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz’' dedi.

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