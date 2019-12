Vitaminin fazlası tuvalete gidiyor

Dengeli beslenen insanlar için vitaminlerin hiçbir faydasının olmadığı, aksine sağlığa zarar verebileceği bildirildi.



Britanya’nın önde gelen beslenme uzmanlarından Prof. Brian Ratcliffe, güvenli seviyede vitamin kullanımının kolaylıkla aşılabileceğini belirterek, özellikle sağlıklı besleniliyorsa, fazladan vitamin alımının tehlikeli olabileceğini söyledi. Normal seviyedeki A vitamini alımının kolaylıkla aşılabileceğini belirten Ratcliffe, mültivitamin ve balık yağının aynı zamanda kullanılmasını buna örnek olarak gösterdi. Fazla A vitamininin karaciğerde birikerek baş ağrısı ve mide bulantısına yol açabileceği, uzun dönemde de kemik erimesi riskinin artabileceği, gözlere ve karaciğere geri dönülmez zarar verebileceği kaydedildi.



Fazla vitamin tuvalete gidiyor



Gıda Standartları Kurumuna danışmanlık da yapan Ratcliffe, pek çok insanın gribe karşı iyi geldiğini düşündüğü için bolca kullandığı C vitamininin de mideye rahatsızlık verdiğini söyledi. C vitaminin en çok suistimal edilen vitaminlerden olduğunu belirten Ratcliffe, insanların bu vitaminden yüksek miktarda alırlarsa soğuk algınlığından kurtulacakları gibi yanlış bir inanca sahip olduklarını vurguladı. Ratclifee, "Diyelim ki yüksek dozda yani 1,5 gram C vitamini aldınız. Bunun yüzde 50’si doğruca tuvalete gidecektir" dedi. Yüksek dozda vitaminlerin reçeteyle verilen ilaçların etkisini azaltabildiği, vücudun diğer vitamin ve mineralleri emme kabiliyetini etkilediği de bildirildi. Britanya Bilim Festivali’nde konuşan Ratcliffe, ideal vitamin kullanımının kişiden kişiye değiştiğini belirtti. Robert Gordon Üniversitesi öğretim üyesi Ratcliffe, insanların ne kadar vitamin almaları gerektiği konusunda pek fazla düşünmediklerini kaydederek, "Mültivitamin takviyesi alanlar muhtemelen sadece paralarını sokağa atıyorlar ve vitamin üreticisi şirketlerin karlarına kar katıyorlar" diye konuştu.