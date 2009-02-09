Vitamine en çok çocukların ihtiyacı var

Amerikalı araştırmacılar, yetersiz beslenmenin en sık çocuk ve gençlerde görüldüğünü buna rağmen, en az vitamin ve mineral takviyesi alanların da yine bu grup olduğunu açıkladı.



Yaklaşık 11 bin çocuk üzerinde yapılan inceleme sonucunda, sadece yüzde 34'ünün vitamin ve mineral desteği aldığı görüldü. Araştırmayı yürütenlerden Dr. Ulfat Shaikh, "Özellikle sebze, süt ve lifli yiyeceklerin az, yağlı besinlerinse aşırı tüketimi sebebiyle yeterli ve dengeli beslenmeyen, pek fazla fiziksel aktivite yapmayan, sağlık hizmetlerinden iyi yararlanamayan çocukların ekstra vitamin alması gerekiyor" dedi.



Reuters'taki bilgilere göre, zayıf olanlar hariç ekstra vitamin alan çocuklar daha sağlıklı, fiziksel olarak daha aktif ve şişmanlık riski daha az oluyor ve daha iyi besleniyor, pek yeme problemleri de olmuyor.



Ancak bir yaşından büyük ve çeşitli beslenen çocukların ekstra vitamin kullanmaması tavsiye ediliyor uzmanlarca.

