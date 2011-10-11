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Dünya

Vitamin takviyesi tehlikeli olabilir WASHINGTON (A.A)

11 Ekim 2011 01:31

-Vitamin takviyesi tehlikeli olabilir WASHINGTON (A.A) - 10.10.2011 - Vitamin takviyesinin özellikle yaşlı kadınlar için tehlikeli olabileceği belirlendi. Amerikalı ve Finlandiyalı bilimadamlarının yaptığı araştırma, vitamin takviyesinin birçok kişi için gereksiz olduğu, hatta bazılarının yaşlı kadınlarda ölüm riskini artırabileceği sonucuna vardı. Amerikan Tıp Derneği'nin "Archives of Internal Medecine" dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, sıkça kullanılan birçok vitamin, mineral hapı, multivatiminler, B6 vitamini, folik asit, demir, magnezyum, bakır ve çinko takviyelerinin ölüm riskini artırabileceğini belirtti. Bilimadamları ABD'nin Iowa eyaletinde, ortalama 62 yaşındaki 38 bin 772 kadını kapsayan, katılımcıların 1986, 1997 ve 2004'te aldıkları vitamin takviyelerine ilişkin araştırma verilerini inceledi. Özellikle demir hapı ile ölüm riskinin artışı arasında bağlantı olduğu vurgulandı. Ancak bilimadamları yine de konuyla ilgili başka araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti. Araştırmayla ilgili yorum yapan bazı doktorlar, bu bulguların, E vitamini, A vitamini gibi bazı antioksidanların tehlikeli olabileceğine ilişkin görüşleri güçlendirdiğini belirtti. Doktorlar, "fazlası, daha iyidir" inancının yanlış olduğuna dikkati çekerek iyi beslenenler için bu tür vitamin takviyelerini önermediklerini ifade etti.

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