Vitamin haplarında kanser tehlikesi

Antioksidan içeren vitamin haplarının kanser öncesi lezyonların gelişmesini ve akciğer kanserininin ilerlemesini hızlandırabileceği belirlendi.

İsveç'teki Göteborg Kanser Merkezi'nden bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, küçük akciğer tümörlerine sahip olmaları için genleri değiştirilen ve E vitamini takviyesi verilen hayvanların tümörlerinin büyüdüğünü gösterdi. Tümörlerin sayısının üç kat arttığı ve yayılma hızının büyük oranda yükseldiği belirtildi.

Bilim adamları, E vitamini verilen kanserli farelerin olması gerekenden iki kat hızlı öldüğünü vurgulayarak, antioksidan hapların dozu ne kadar yüksekse olumsuz etkinin o kadar arttığına dikkati çekti.

Araştırma, fareler üzerinde yapılsa da bu durumun özellikle sigara içen ve akciğer kanserinin erken aşamasındaki insanlar için de geçerli olabileceğini belirten bilim adamları, dengeli beslenme ve vitamin haplarını doktora danışmadan kullanmama tavsiyesinde bulundu.