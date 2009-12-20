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Yaşam

Viski içmek, votkadan daha kötü

20 Aralık 2009 02:00

T24- Amerikalı bilim insanlarının araştırmasına göre, viski içmek, votkadan daha kötü "akşamdan kalma" etkisi yaratıyor.

Brown Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, hepsi sağlıklı alkol kullanıcıları olan gönüllülere, iki gün süreyle viski veya votka içirildi, üçüncü gün de alkol içermeyen bir "plasebo" içkisi verildi.

Deneklere her içki içtiklerinin ertesi günü kendilerini nasıl hissettikleri soruldu ve görevlerine iyi konsantre olup, olamadıkları gözlendi.

Viski içen gönüllüler, votka içenlerle kıyaslandığında daha fazla başağrısı, bulantı, susasma ve yorgunluk hissettiklerini belirtti.

Ancak araştırmada, işe konsantre olma açısından iki grup arasındaki hiçbir fark olmadığı da tespit edildi.

Bilim insanları, viskinin, votkadan daha kötü etkilemesinin nedeninin, votkanınkinden daha çok sayıda "aynı türden" molekül içermesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, buna karşın her tür alkollü içkinin çok tüketiminin kısa ve uzun vadede istenmeyen birçok etkiye yol açabileceği uyarısında bulundu.

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