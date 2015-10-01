Visa ve MasterCard'a milli rakip geliyor: TROY

Türkiye, banka ve kredi kartlarında kendi ödeme yöntemini hayata geçirmek için düğmeye bastı. MasterCard ve Visa’ya rakip olması beklenen ‘milli’ ödeme yöntemi ‘TROY’ da (Türkiye Ödeme Yöntemi) sona gelindi. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren Türkiye kendi ödeme yöntemini kullanmaya başlayacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; kredi ve banka kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ödeme sistemini gösteren alanda artık bir Türk markası da yer alacak. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli ödeme yöntemi ‘TROY’ (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi) 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. MasterCard, Visa’ya rakip olması beklenen TROY’un Türkiye’de bulunan 164 milyon adet kartta kullanılması bekleniyor. TROY aynı zamanda İngilizce’de Truva anlamına geliyor.

Türkiye'de 58 milyon kredi kartı kullanılıyor

BKM Genel Müdürü Soner Canko, “TROY kısa süre sonra hayata geçecek. Bugüne kadar bilgi birikimi ve teknoloji gücü ile oluşan altyapımızla artık kendi ödeme yönetimimizi yaratmanın zamanı gelmişti. Türkiye’de 106 milyon banka kartı, 58 milyon kredi kartı ve 2.4 milyon adet POS cihazı bulunuyor. Yıllık kartlı işlem tutarı 400 milyar dolar” dedi.

Küresel düzeyde 1 milyarın üzerinde kredi kartı ve banka kartı için faaliyet gösteren sistemlere, yerel düzeyde özelleşen taleplere cevap verecek, farklı bir alternatif ihtiyacın giderek arttığını söyleyen Canko, çeşitli ülkelerde de yerel düzeyde bakıldığında alternatif ödeme yönteminin mevcut olduğuna işaret etti. Canko, şöyle konuştu: “Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler bu uygulamaları gerçekleştirdi. Brezilya, Çin ve Rusya gibi ülkeler ise çalışmalar yapıyor. Bu da ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. ‘Ben buna katılmayacağım. Ben bu işte yokum’ diyen banka olmadı. 2.4 milyon POS cihazında TROY kullanılabilecek ve 45 bin ATM de TROY’a para ödeyecek.”

"İşlemlerin yüzde 40'ı kartla yapılıyor"

Soner Canko, TROY’un stratejisi ile ilgili olarak da şunları anlattı: “Türkiye’de gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 60’ı nakit, yüzde 40’ı kartlarla yapılıyor. Var olan mevcut uluslararası markalarla kıyasıya bir mücadeleyi sürdürmek yerine, yüzde 60’lık nakitlik bölüme cephane kazanmak arzusu ile bu işe başlıyoruz. Bilinçli kullanıcı belli bir müddet sonra kartların birbirleriyle olan avantajları ve teknolojilerine baktığı zaman ‘ben X kartı ya da Y kartını istiyorum’ deme şansına ulaşacaktır” dedi.

Kartı bankaların basacağını ve kartların sağ alt köşesinde Türkiye’nin markası olan TROY’un yazacağını anımsatan Canko, “Büyük hedeflerimiz var Türkiye’nin en büyük üç ödeme yönteminden birisi olmak istiyoruz ve bir numara olma hedefimiz var. İlk yaptığımız işlem Rekebet Kurumu’na başvurmak oldu. Yıkıcı değil yapıcı bir rekabet yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Troy İle İlgili Merak Edilenler

Yurtdışında alışverişte kullanılabilecek mi?

Bankalar uluslararası altyapı konusunda anlaşma sağlarsa alışveriş yapılabilecek.

İnternet alışverişinde kullanılabilecek mi?

TROY ile internet üzerinden alışveriş mümkün olacak.

Kredi kartı aidat ücreti alınacak mı?

Buna bankalar karar verecek. Ancak mevcut kredi kartı ücretlerinden daha düşük olması bekleniyor.

Ne zaman kullanılmaya başlanacak?

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren kullanımda olacak.

Hangi banka kartlarında geçerli olacak?

Türkiye’deki tüm bankaların projeye destek vermesi bekleniyor.

Tüm POS cihazlarda ve ATM’lerde kullanılabilecek mi?

1 Nisan 2016 tarihinden sonra Türkiye’de her yerde geçerli olacak.