Visa Europe: Türkiye kredi kartlarında örnek öğrenci

Avrupa'da yapılan alışverişlerde Visa markalı kartların kullanım hacmi geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında arttı ama Türkiye'de bu artış yüzde 34 oldu.



Visa Europe CEO Vekili Philippe Menier, Avrupa'da yapılan alışverişlerde Visa markalı kartların kullanım hacminde geçen yıla göre yüzde 10,3 oranında artış kaydedildiğini, Türkiye'de ise bu artışın yüzde 34 olduğunu söyleyerek, "Türkiye Visa'nın büyüme stratejisinde iyi bir yere sahip. Türkiye kredi kartı kullanımı, kart kayıpları ve yeni ürünlere ilgi açısından Visa için hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir örnek" dedi. Philippe Menier, Türkiye, Polonya ve Doğu Avrupa pazarında güçlü bir büyüme hedeflediklerini kaydetti.



Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman da Türkiye'de geçen yıl kriz koşullarına rağmen yüksek bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve toplam kartlı harcamaların 89 milyar TL'ye ulaştığını, Visa kartı sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artarak 56.9 milyon adete yükseldiğini açıkladı. Ülman, 2009 için yüzde 20'lik bir büyüme oranı belirlediklerini, temassız kartların yaygınlaşması çabasını hız vereceklerini ve kamunun harcamalarında aktif olmayı hedeflediklerini söyledi.



Visa Europe'un 2008 yılı Avrupa ve Türkiye sonuçları İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısında, Visa Europe faaliyet bölgesinde 2008 sonuçlarını değerlendiren Visa Europe CEO Vekili Philippe Menier, geçen yıl alışveriş hacminin yüzde 10.3'lük artışla toplam 883 milyar Euro'ya çıktığını, banka kartları dahil toplam harcamanın da 1 trilyon 390 milyar Euro olduğunu açıkladı.



Philippe Menier, ekonomik kriz ortamında büyüme oranlarının tüm sektörlerde düşmesinin normal olduğunu belirterek, "Yüzde 10.3'luk ortalama büyüme rakamını biz iyi görüyoruz. Krizden İngiltere, İspanya gibi ülkeler çok daha fazla etkilendiler ve işlem sayılarında ve harcama toplamlarında önemli düşüşler oldu. Ayrıca indirim kampanyaları yanı sıra tüketicilerin harcamalarda daha temkinli davranmaları da bu düşüşte rol oynadı" dedi.

Philippe Menier, Avrupa'da Visa markalı toplam kart sayısının yüzde 5.3 artarak 361 milyon adete yükseldiğini ve üye banka sayısının da 4 bin 390 olduğunu söyledi. Philippe Menier, Avrupa'da 1 Aralık 2008 ile 4 Ocak 2009 arasını kapsayan Noel ve yılbaşı döneminde Visa kartıyla yapılan rakamları da paylaştı. Buna göre Türkiye de dahil Avrupa toplamında, söz konusu dönemde 532.4 milyon adet işlem gerçekleşirken, günlük ortalama işlem adedi 17 milyon, en yoğun günde yapılan işlem de 24.5 milyon adet oldu. Harcama rakamı olarak da toplam 30.1 milyar Euro harcama gerçekleşirken, günlük ortalama harcama tutarı 971 milyon Euro, en yoğun günde alışveriş rakamı da 1.4 milyar Euro olarak gerçekleşti. 23 Aralık'ta ise bir saniyede 731 işlem yapıldı.



Banka kartının yaygınlaşması enflasyona bağlı



Philippe Menier, banka kartları ile alışverişin Avrupa'da kredi kartına göre çok daha yaygın olduğunu hatırlatarak " Her ülkede bu tüketim davranışları farklı oluyor. Alışverişte nakit kullanımının bir dizi sakıncası var. Kayıt dışılığın yaygın olduğu ve enflasyonun yüksek seyrettiği ülkelerde nakit kullanımı daha yaygın. Türkiye'de yavaş yavaş banka kartları da yaygınlık kazanmaya başlıyor. Ancak enflasyon yüzde 5'in altına inerse alışverişte banka kartı kullanımı kredi kartına kıyasla daha hız kazanabilir" değerlendirmesini yaptı. Philippe Menier, İngiltere'de HSBC'nin 10. 7 milyon kredi kartıyla Visa ailesine katılma kararı aldığını duyurdu.



Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye'deki her 100 TL'lik yıllık harcamanın 13 TL'sinin Visa kartları ile yapıldığını belirten Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman ise konuşmasında, 2008 sonu itibariyle toplam Visa kart sayısının yüzde 13'lük artışla 56,9 milyona ulaştığını söyledi. Ülman, bu sayının 24.3 milyon adedinin kredi kartı 32.6 milyonun da banka kartı olduğunu, kredi kartı sayısında geçen yıl yüzde 16.5'lik bir artış olduğunu aktardı. Berna Ülman, yılın ilk dokuz aylık döneminde alışveriş hacmindeki büyümenin yüzde 39, son üç ayda da yüzde 21 olduğunu belirterek "Yaşanan ekonomik koşullar göz önüne alındığında son üç aydaki büyümemizin de çok güçlü bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. Ülman gerek harcama hacmi, gerekse kart sayısı itibariyle yüzde 55'lik pazar payına sahip olduklarını kaydederek şöyle dedi:



"2008'de kullanıma sunulan toplam 10.8 milyon adet kartın 6.7 milyon adedi Visa markasını taşıyor. Ayrıca 38 milyar TL'lik yeni harcamanın da 22 milyar TL'si Visa kartlarıyla yapıldı. Ödeme sistemleri sektörünün lokomotifi ve sektör lideri olarak pazardaki rolümüzü arttırmaya devam edeceğiz."



Visa'nın yüzde 83'lük payla ticari kart pazarında lider olduğunu aktaran Berna Ülman, Eylül 2008 sonu itibariyle ticari kredi kartı adedinin yüzde 54 artışla 446 bin adete ulaştığını, alışverişte kullanım miktarının da yine yüzde 54 artarak 3.7 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi. Visa'nın temassız kart pazarında da 2009'da önemli bir yükseliş hedeflediğini açıklayan Ülman "Geçen yıl 5 banka ile temassız kart uygulamasını başlattık. 120 bin temassız kart çıkardık ve kabul noktası sayısı da 8 bin oldu. 2009 hedefimiz temassız kart sayısını 400 bine, kabul noktasını da 15 bine çıkarmak. Bu alandaki ivmemiz daha da hız kazanacak" dedi.



"Nakitle savaşa devam"



Toplantıda soruları yanıtlayan Berna Ülman, ödemeler sektöründe liderliklerini pekiştirme hedefi içinde olduklarını, ve nakitle mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek, "Yüzde 20'lik büyüme hedefimizin gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ekonomide hala alışverişlerin ve harcamaların yüzde 70'i nakitle yapılıyor. Banka kartları ağırlıkla ATM'den nakit çekmek için kullanılıyor. Biz kartla yapılmayan bu harcamaları kartlı ortamlara taşımak istiyoruz. Burada banka kartı gerçekten büyük önem taşıyor. Alışverişte banka kartını yaygınlaştırmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Alışkanlıklar tabi ki kolay değişmiyor, ama biz tüketicilerin alışverişlerde banka kartıyla buluşmasını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Ülman sorunlu kredi kartı alacaklarıyla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Açıklanan resmi veriler sorunlu kredi kartları sayısının çok küçük bir oran olduğunu gösteriyor. Kredi kartlarının yüzde 97-98'inde bir sorun yaşanmıyor. Gecikmiş alacaklar konusunu biz de takip ediyoruz. Burada biz doğrudan muhatap değiliz çünkü bu konu banka ile müşterisi arasındaki bir konu. Ancak veriler gecikmiş alacaklar oranının genel sektör ortalaması düzeyinde seyrettiğini gösteriyor. Alarm veren bir durum yok."

