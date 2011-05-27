Virüslü salatalıklar Almanya'da 7 kişiyi öldürdü

T24 - Arhus Üniversitesi hastanesinden yapılan açıklamada, EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli) adı verilen virusun Kuzey Almanya'ya yayılmadan önce Danimarka'ya bulaştığı bildirildi.









İnsan sağlığı için ölümcül tehlike oluşturan virüsün Danimarka'da biri yaşlı diğeri genç olmak üzere iki kadının ölümüne neden olduğu bildirildi.



Devlet Serum Enstitüsü ülkede yaklaşık 15 kişinin bağırsak engfeksiyonuna yakalandığını, bu kişiler üzerinde incelemeler yapıldığını doğruladı.



Danimarkalı yetkililer, daha çok İspanya ve Almanya'dan gelen sebzelerin yenmemesi, nereden geldiği belli olmayan sebzelerin ise çok iyi yıkandıktan veya pişirildikten sonra yenilmesi tavsiyesinde bulundular.



İyi yıkanmamış sebzelerdeki virüsün, kalın bağırsağa yerleşerek, ürettiği toksin ile kanlı ishale yol açtığı açıklandı.



Kanlı ishal, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve ateşi olan kişilerin hemen doktora başvurmaları istendi. Yetkililer, dışarıdan ithal edilen yiyecekler üzerindeki kontrollerin de arttırıldığını bildirdiler.



Almanya'da EHEC bakterisinden ölenlerin sayısı artıyor

Almanya’da, kanamalı ağır bağırsak enfeksiyonuna neden olan EHEC (enterohemorajik escherichia coli) bakterisinden ölenlerin sayısı artıyor.



Hamburg Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, evinde ölü bulunan 38 yaşındaki bir kişinin EHEC’ten öldüğünün tespit edildiği belirtildi.



Söz konusu kişinin, 2 gün önce evinde öldüğünün belirlendiği ve işvereninin kendisine ulaşamadığı için polise haber vermesinden sonra cesedin bulunduğu kaydedildi.



Böylece Almanya’da EHEC bakterisinden öldüğü kesinleşenlerin sayısı 5’e yükseldi.



EHEC bakterisi, İspanya’dan ithal edilen salatalıklarda tespit edilmişti.





