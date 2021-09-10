Virologlar: Lambda ve Mu varyantları, Delta'nın hızına yetişemeyebilir

ABD'de virologlar, Koronavirüs salgınında DSÖ'nün inceleme listesine aldığı Lambda ve Mu varyantlarının, Delta varyantından daha baskın hâle gelmeyebileceğini, mevcut bulaş hızıyla yaygın varyant olarak sabitlenebileceğini söyledi.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, bilim insanları bulaşıcılığı çok yüksek olan Delta varyantına vurgu yaparak yeni tespit edilen Lambda, Mu gibi varyantların bu hıza yetişemeyebileceğini söyledi. Dünya genelinde toplanan verilere göre yeni vakaların yüzde 88'ini Delta varyantı oluşturuyor.

Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nden virolog Trevor Bedford "Şu ana kadar Delta'ya rakip olabilecek bir varyant çıkmadı" dedi. Dr. Bedford, Delta varyantının şu anki gidişatıyla bir yıl içinde yaygın virüs varyantı olarak sabitlenebileceğini söyledi. Öte yandan Bedford, daha ağır hastalığa neden olmadığı bilinen Delta'nın yaygın varyant olarak kalmasının olumlu bir yanı da olabileceğini belirterek "Delta'nın yayılmasıyla giderek daha çok bağışıklık kazanıyoruz" dedi.

Koronavirüs genetiklerini araştıran virolog Jeremy Kamil de "Sanırım virüs şu anda bağışıklık açısından yeterince hızlı bir araç kullanıyor daha hızlı gidebileceğini sanmıyorum" dedi.