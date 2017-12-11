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Viranşehir'de silah kaçakçılığına 3 gözaltı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polis tarafından iki adrese düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 76 mermi ve 395 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı

11 Aralık 2017 18:26

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, polis tarafından iki adrese düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 76 mermi ve 395 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 76 mermi ve 395 gram kubar esrar ele geçti. Silah ve uyuşturucuya el koyan polis isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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