Viranşehir'de otomobildeki 120 kilo esrara 2 tutuklama

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, durdurularak aranan kiralık otomobilde 120 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır- Viranşehir karayolunda durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda, tampon bölümüne gizlenmiş 120 kilo esrar ele geçirildi. Esrara ele koyan ekipler, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.



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