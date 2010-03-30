Virajı alamayan ambulans takla attı

T24- Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne ait Mehmet Şılgın yönetimindeki 01 SB 603 plakalı ambulans Adana Devlet Hastanesi'ne bıraktığı hastadan sonra yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak takla attı.





Kaza Ceyhan Meslek Yüksek Okulu kavşağında dün meydana geldi.



Yaralı hemşirelere ilk müdahele olay yerinde meslektaşları tarafında yapıldıktan sonra Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Hemşirelerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturmanın da devam ettiği açıklandı.