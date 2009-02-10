VIP molasında Kamer'i izledi

Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul programını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Ankara'ya döndü. Ama hareketinden önce tam bir saat 45 dakika Atatürk Havalimanı'nda VIP'de görüşmeler yaptı. Erdoğan'ın, canlı yayına çıkan Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer'i izlediği de öğrenildi.



İstanbul'da temaslarını tamamlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya gitmek üzere dün akşam saat 17.45'te Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi.



Aynı dakikalarda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'da salona geldi. Emine Erdoğan, beklemeden ATA uçağına geçti.



Başbakan ise, iki bakan, Vali Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP İl Başkanı Aziz Babuşcu, İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve diğer yetkililerle Başbakanlık Ağırlama Salonu'na geçti.



Burada Çağlayan ve Günay ile mini bir zirve yapan Erdoğan'ın VIP Salonunda beklediği sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem Tosun kim? sorusuyla gündeme gelen Cihan Kamer'in iddialar ile ilgili canlı yayında yaptığı açıklamaları burada izlediği öğrenildi.



Son günlerde Başbakan'ın oğlu ve geliniyle ortak kurduğu Atagold şirketiyle gündemde olan Kamer’in konuk olduğu canlı yayının sona ermesinin ardından Erdoğan’ın Ankara'ya hareket etmek üzere uçağa geçtiği görüldü.



Başbakan'ın VIP molası sırasında Emine Erdoğan da yaklaşık 1 saat 40 dakika uçağın içinde bekledi. Erdoğan saat 19.25 sıralarında bakanları da yanına alarak Ankara'ya hareket etti.

