VIP köpek için 33 bin TL'lik bilet alındı mı?

Altın Portakal Film Festivali'nde geçen yıl 'Onur Ödülü' verilen aktör Mickey Rouke'un kente pahalıya patladığı ortaya çıktı.



Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, ünlü aktörün kısa süre önce ölen köpeği Loki için, belediyenin 15 bin euro uçak bileti parası ödediğini söyledi. Akşam gazetesinin haberine göre, Menderes Türel'in başkanlığı döneminde Holywood yıldızlarının katılımıyla gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali'ne Mickey Rourke da katılmıştı. Festival süresince Hill Side Su Otel'in, adını başrolünü oynadığı '9,5 hafta' filminden alan odasında kalan aktöre, Türel tarafından 'Onur Ödülü' verilmişti.



Otelden çıkmadı



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın, ünlü oyuncunun yanında getirdiği köpeği Loki'ye 'business class'ta 15 bin euroluk uçuş yaptırıldığını iddia etti. Bilet ücretinin belediye tarafından ödendiğini söyleyen Akaydın, oyuncunun festival süresince otelden çıkmadığını, sadece ödül gecesine katıldığını da sözlerine ekledi. Akaydın, oyuncu için toplam ne kadar para harcandığı sorusuna ise, 'Onu bilmiyorum. Ama Antalya'ya geldiği için ona da birkaç yüz bin dolar ödenmiştir. Geldiğinde hiç otel odasından çıkmamış' diye konuştu.



Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı'ndan bir yetkili ise Loki için ödenen faturanın bilet olarak değil, 'organizasyon hizmet bedeli' gibi giderler kapsamında gösterildiğini öne sürdü. Aynı yetkili, 'Evraklar o kadar karışık ki, her şey birbirine girmiş durumda. Örneğin geçen yıl İstanbul'dan bir firmaya 1 trilyon 265 milyar TL (eski para) 'insan kaynakları bulma hizmeti' karşılığında ödeme yapıldı. 'Oyuncunun köpeği için 15 bin euroluk uçak bileti var mı' diye sorarsanız, öyle bir bilet yok. Ama organizasyon hizmet bedeli kapsamında ödendiğini biliyoruz ' dedi.



Şampanya da açtı



Aynı yetkili, ünlü aktörün köpeği için şampanya bile açtırdığını belirterek 'Mickey Rourke, köpeğiyle Hill Side Su Otel'in en pahalı odasında kaldı. Konaklama ücretinin dışında ekstra harcamalar da yaptı. Hatta köpeğine içirmek için şampanyalar bile açtırdığı söyleniyor. Tüm bunlar ekstralara eklendi. Mickey Rourke'un kaldığı odaya ekstralarla birlikte eski parayla

1 trilyon 600 milyar TL ödendi' diye konuştu.



THY 300 dolara taşıyor



Uçak yolcuları, ücretini ödediği takdirde 6 kilogramı geçmeyen ve aşıları tamam olan evcil hayvanlarını kafesi ile birlikte yanlarına alabiliyor. Uygulamaya 'businnes class' da dahil. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşlarında, Amerika-Türkiye seferinde evcil hayvanın kabin içinde uçuş yapmasının bedeli ortalama 300 dolar.



Türel: İspata davet ediyorum



Mederes Türel ise iddialara sert çıktı. Türel, 'Bu gibi iddiaları deli saçması olarak nitelendiriyorum. Bir köpeğin ne kadarlık bir tarife üzerinden uçacağı bellidir. Ücretin 500 doları geçmeyeceği açıktır. Bir köpeğin 15 bin euroluk uçak biletini diline dolayanları, bileti gösterip ispata davet ediyorum. Aksi takdirde şereften yoksun müfteri kişiler olarak ilan ediyorum' dedi.



"İşçiye yok, köpeğe var"



Akaydın, vatandaşların sorularını yanıtlamak için açtığı 'amanhocam.com' adlı sitede, bir vatandaşın 'Türel döneminde başlanan inşaatların neden durduğu' sorusuna şu yanıtı verdi: Eski belediyenin borçları yüzünden durdu. Yüklenici firmalara tek kuruş ödenmemiş. Altın Portakal'a 24 trilyondan fazla harcanmış, 'Artistin köpeği bile 'business class'la gelmiş. Çalışanına asgari ücret ödemeyen belediye, o küçük köpeğin bileti için 15 bin euro ödemiş.



Acısı büyük, yeni gözdesi 'Jaws'



'The Wrestler' filmindeki rolüyle, Altın Küre'de 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Mickey Rourke, Ocak 2009'daki ödül töreninde köpeklerine teşekkür etmişti. Törenden kısa bir süre önce 'Chihauhau' cinsi köpeği Loki, kollarında ölen aktör, ödülü alırken, 'Şimdi burada olan ve bir daha asla aramızda olmayacak köpeklerime teşekkür ederim' demişti. Ünlü aktor, ABC News'teki bir programda ise 'Onlar benim dünyam. Hiç kimse bana onlar kadar değer vermedi' diyerek sözde dostlarına sitem etmişti. 18 yaşında ölen Loki, Rourke'un 2002'de kaybettiği köpeği 'Beau Jack'un' kızı. Ünlü aktörün 7 adet daha Chihuahuas cinsi köpeği bulunuyor. Aktör şimdi teselliyi adını 'Jaws' koyduğu köpeğinde buluyor.