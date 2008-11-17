Vintage mobilya galerisi

Çukurcuma'da yeni açılan Stok 60 - 70 adlı vintage mobilya galerisinde, tek kanallı siyah-beyaz televizyon zamanından kalma orijinallikte ve güzellikte parçalar bulmak mümkün

Stok 60-70'çiler, ikonik tasarımlar ve vintage mobilya denildi mi, dekoratör ve iç mimarların, ilk aklına gelen isim olmak istiyor

Burada Öykü Thurston'ın ready-made keçeleri de satılacak

Vintage mobilyaları bulabileceğiniz adresler

1.) Dank!

2.) Props

3.) Buno

4.) American Garage

5.) Popcorn

Bin Bavul

Maison Française



Vintage ile nostaljik alternatifler

Ekim ayında açılan Stok 60-70, özellikle Bauhaus tarzı 1950, 60 ve 70'lerden kalma orijinal mobilya ve aydınlatmaların satıldığı bir dükkân. Aynı zamanda mimarlık ve mekân düzenlemesi anlamında hizmet verecek farklı bir oluşum.Proje ortaklarından Fulya Ballı ve İliç Kırtaş, Art.i.choke'dan tanıdığımız keçe ustası arkadaşları Öykü Thurston ile kafa kafaya verip, her yurtdışı gezilerinde mutlaka uğradıkları, modern ikonlar ve vintage mobilya satan mağazaların bir benzeri neden Türkiye'de olmasın diye yola çıkmışlar.Tuhrston'ın Los Angeles'ta yaşarken, sıklıkla ziyaret ettiğine benzer, bu tür bir dükkâna yaraşacak tarz ve tasarım özelliklerine sahip mobilyaları bir araya getirmek için epey bir uğraşıp, Art.i.choke'un Çukurcuma'daki binasının birinci katında Stok 60-70'i açmışlarDükkânda, üçünün de beğendiği ve kendi projelerinde de kullandığı 60-70'ler dönemi gustosunu yansıtan tasarımların öne çıkan parçalarının yanısıra eski masif ceviz ve meşelerden kendi tasarımlarını da sergiliyorlar. Aralık ayından itibaren ise 70'lere ait eski orjinal duvar kağıtlarının ve kumaşlarının da bulunacağı bir bölüm eklenecekStok 60-70;Faikpaşa Yokuşu, 1, Çukurcuma, Beyoğlu.Tel: 0212 249 98 92Etiler - İstanbul, 0212 352 60 44Armutlu - İstanbul, 0212 323 31 54Beyoğlu - İstanbul, 0212 244 73 62Çukurcuma - İstanbul, 0212 244 52 20Çukurcuma - İstanbul, 0212 249 58 59Kuledibi, 0212 243 72 18