Vintage mobilya galerisi

Çukurcuma'da yeni açılan Stok 60 - 70 adlı vintage mobilya galerisinde, tek kanallı siyah-beyaz televizyon zamanından kalma orijinallikte ve güzellikte parçalar bulmak mümkün
Ekim ayında açılan Stok 60-70, özellikle Bauhaus tarzı 1950, 60 ve 70'lerden kalma orijinal mobilya ve aydınlatmaların satıldığı bir dükkân. Aynı zamanda mimarlık ve mekân düzenlemesi anlamında hizmet verecek farklı bir oluşum. Stok 60-70'çiler, ikonik tasarımlar ve vintage mobilya denildi mi, dekoratör ve iç mimarların, ilk aklına gelen isim olmak istiyor
Proje ortaklarından Fulya Ballı ve İliç Kırtaş, Art.i.choke'dan tanıdığımız keçe ustası arkadaşları Öykü Thurston ile kafa kafaya verip, her yurtdışı gezilerinde mutlaka uğradıkları, modern ikonlar ve vintage mobilya satan mağazaların bir benzeri neden Türkiye'de olmasın diye yola çıkmışlar.
Tuhrston'ın Los Angeles'ta yaşarken, sıklıkla ziyaret ettiğine benzer, bu tür bir dükkâna yaraşacak tarz ve tasarım özelliklerine sahip mobilyaları bir araya getirmek için epey bir uğraşıp, Art.i.choke'un Çukurcuma'daki binasının birinci katında Stok 60-70'i açmışlar Burada Öykü Thurston'ın ready-made keçeleri de satılacak
Dükkânda, üçünün de beğendiği ve kendi projelerinde de kullandığı 60-70'ler dönemi gustosunu yansıtan tasarımların öne çıkan parçalarının yanısıra eski masif ceviz ve meşelerden kendi tasarımlarını da sergiliyorlar. Aralık ayından itibaren ise 70'lere ait eski orjinal duvar kağıtlarının ve kumaşlarının da bulunacağı bir bölüm eklenecek
Stok 60-70;
Faikpaşa Yokuşu, 1, Çukurcuma, Beyoğlu.
Tel: 0212 249 98 92 Vintage mobilyaları bulabileceğiniz adresler1.) Dank!
Etiler - İstanbul, 0212 352 60 44 2.) Props
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Çukurcuma - İstanbul, 0212 249 58 59 Bin Bavul
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